Betrieb geht weiter: Die Notaufnahme der Wertachklinik wurde saniert

Parallel zur strategischen Zukunftsplanung der Wertachkliniken ist jetzt eine wichtige Baumaßnahme in Bobingen abgeschlossen worden: Die Sanierung der Zentralen Notaufnahme.

Über die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen wird derzeit viel diskutiert. Statt zwei Häuser zu betreiben, ergebe es laut Gutachten aus wirtschaftlichen Gründen mehr Sinn, ein neues Krankenhaus zu bauen. Trotz aller Pläne muss der Betrieb weitergehen, und so konnte kürzlich in der Bobinger Wertachklinik eine Baustelle abgeschlossen werden. Die Zentrale Notaufnahme wurde dort saniert.

In vier Räumen wurden Böden, Decken, Wände und Schränke sowie die Kanäle der Lüftungsanlage erneuert und der bauliche Brandschutz an die aktuellen Vorschriften angepasst. Darüber sind zwei neue Räume entstanden, sodass jetzt insgesamt fünf internistische Untersuchungs- und Behandlungszimmer sowie ein Triageraum frisch saniert zur Verfügung stehen.

Die Wertachklinik in Bobingen hat jetzt eine neue Notaufnahme. Foto: Maximilian Sonntag

„Parallel zur langfristigen Planung für die Wertachkliniken müssen wir selbstverständlich weiterhin in die beiden Häuser in Bobingen und Schwabmünchen investieren, um sie auf dem jeweils aktuellen Stand zu halten“, erklärt Klinikvorstand Martin Gösele. Der geplante Neubau sei frühestens 2030 bezugsfertig, bis dahin brauche man an beiden Standorten weiterhin gut ausgerüstete Krankenhäuser, um die Menschen in der Region bestmöglich zu versorgen. Was die Sanierungsmaßnahmen in Bobingen kosteten, wurde nicht mitgeteilt.

Auch Bauabteilungsleiter Andreas Lenz betont die Notwendigkeit der Maßnahmen: "Medizintechnisch waren wir in der Notaufnahme immer auf dem neuesten Stand. Abgesehen von Malerarbeiten wurde baulich in den vergangenen Jahren jedoch nicht viel verändert." Insbesondere die Lüftungsanlage sei inzwischen in die Jahre gekommen und der bauliche Brandschutz musste an die aktuellen Vorschriften angepasst werden.

Nach Sanierung: Optisch ansprechend und gesundheitsfördernd

Den konkreten Bedarf aus medizinischer Sicht erläutert die Ärztliche Direktorin und Leiterin der Notaufnahmen der Wertachkliniken, Dr. Marleen Pfeiffer: „Die Räume, vor allem die Edelstahltüren, lassen sich nun viel besser und schneller reinigen, und die neue Belüftung wird ebenfalls zum gesunden Raumklima beitragen." Dieses sei insbesondere in Bezug auf die Pandemie wichtig und werde zum einen durch entsprechende Filter und zum anderen durch gezielte Temperatursteuerung erreicht. Bei niedrigen Temperaturen –gerade in den sensiblen Bereichen – vermehrten sich Keime weniger schnell.

Damit bringt das neue Aussehen der Notaufnahme auch einen entscheidenden Vorteil für die Patientinnen und Patienten. Die Mitarbeitenden der Wertachkliniken freuten sich über den Umbau, so Dr. Pfeiffer: "Die Qualität eines optisch ansprechenden Arbeitsumfeldes hat einen enorm großen Mehrwert. Das merken wir jetzt, da alles saniert ist, sehr deutlich." (AZ)