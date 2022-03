Betrunken ausgerastet: Polizei nimmt 40-Jährigen in Bobingen in Gewahrsam

Zwei Polizisten sind am Samstagabend bei einem Einsatz in Bobingen leicht verletzt worden. Sie hatten es mit einem betrunkenen 40-Jährigen zu tun.

Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagabend in Bobingen ausgerastet. Die Polizei musste anrücken, als er gegen 19.45 Uhr auf Mitbewohner und Familienmitglieder losging. Doch auch beim Eintreffen der Polizeistreife beruhigte er sich nicht und wollte in deren Gegenwart wieder auf Unbeteiligte losgehen.

Einsatz in Bobingen: Der Mann hatte mehr als drei Promille

Die Beamten konnten weitere Übergriffe verhindern und den Mann vorläufig überwältigen. Wegen der heftigen Gegenwehr waren allerdings vier Polizisten erforderlich, um den Mann zu fesseln und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Zur Ausnüchterung und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in die Haftaufnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht.

Dort ergab ein Alkotest, dass der 40-Jährige mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann muss mit Anzeigen wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (AZ)