Betrunkener Autofahrer schlägt bei Alkoholtest um sich

Ein 32-Jähriger fuhr in Schlangenlinien durch Bobingen. Nach einer Polizeikontrolle wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Doch der Mann wehrte sich und beleidigte einen Beamten.

Ein Autofahrer ist in Schlangenlinien durch Bobingen gefahren. Er war in der Haunstetter Straße unterwegs, als Polizeibeamte auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer Kontrolle zogen sie ihn am Dienstag gegen 23.30 Uhr aus dem Verkehr. Ein Alkoholtest ergab, dass der 32-Jährige mit 1,4 Promille Alkohol am Steuer saß.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er wurde in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Dort sollte ihm Blut abgenommen werden, doch der Mann wehrte sich. Schließlich wurde er von vier Beamten fixiert und zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest verbracht. Dort beleidigte der 32-Jährige noch einen Beamten. (AZ)