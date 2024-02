Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat in Bobingen einem anderen die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht.

In Bobingen passierte am Samstagnachmittag (3. Februar) gegen halb zwei ein Unfall, berichtet die Polizei. An der Kreuzung, an der die Königsbrunner Straße und die Oberottmarshauser Straße aufeinandertreffen, krachte es. Ein 63-jähriger Mann, der in seinem Auto unterwegs war, hatte nicht aufgepasst. Er sollte an der Kreuzung eigentlich halten und den anderen Autos Vorfahrt gewähren, tat dies aber nicht. Stattdessen bog er einfach ab, direkt in den Weg eines anderen Autos, das auf der Hauptstraße fuhr. Die Autos stießen zusammen.

Als die Polizei eintraf, um den Unfall aufzunehmen, fiel den Beamten sofort der Alkoholgeruch auf, der den Unfallverursacher umgab. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte 0,94 Promille Alkohol im Blut. Das ist weit über dem erlaubten Limit. Daraufhin musste er mit ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde, um den genauen Alkoholgehalt festzustellen.

Der Unfall hat einen Schaden von rund 7.000 Euro verursacht. Für den Mann, der betrunken am Steuer saß, sieht es jetzt nicht gut aus. Er muss sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, weil er betrunken gefahren ist.

Königsbrunn: Alkoholisierter 51-Jähriger erwischt

Ebenfalls alkoholisiert war ein 51 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen (4. Februar) in Königsbrunn unterwegs. Gegen 4.25 Uhr fuhr er in der Haunstetter Straße mit seinem Nissan in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten bemerkten sofort einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer des Wagens. Um ihren Verdacht zu bestätigen, führten sie einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,52 Promille ergab.

Als Konsequenz aus diesem Ergebnis ordneten die Beamten eine Blutprobe an, um den genauen Alkoholgehalt im Blut des Fahrers festzustellen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt, was bedeutet, dass er vorerst nicht mehr fahren darf. Für den 51-Jährigen hat dieser Vorfall ernsthafte Folgen: Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (AZ)