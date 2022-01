Betrunkener Radfahrer verursacht in Bobingen einen Unfall

Ein Radler rammt in Bobingen ein stehendes Auto. Die Polizei stellt fest: Er hat mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

Ein Radfahrer hat am Dienstag gegen 17.20 Uhr einen Unfall in Bobingen verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 53-Jährige auf seinem Rad mit mehr als zwei Promille unterwegs. Das ergab der Alkotest. Er fuhr verbotswidrig die Bischof-Ulrich-Straße in nordwestliche Richtung am linken Fahrbahnrand und wollte nach links in die Liebigstraße einbiegen. Dort wartete ein Autofahrer, der den herannahenden Radler bemerkt hatte.

Der 53-Jährige bog aber in einem zu engen Bogen ab, so dass er gegen das stehende Auto stieß und einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursachte. Zur Durchführung einer Blutentnahme musste der Radfahrer in die Wertachklinik Bobingen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei. (AZ)