Bobingen/Biberbach

15.09.2022

Personalmangel bei Security: Sicherheitsbranche kämpft mit Problemen

Plus Christian Feldmeyer führt in Bobingen ein Sicherheitsunternehmen. Er sagt, was den Beruf ausmacht und warum er keine "Rambos" brauchen kann.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Samstagabend, 19 Uhr, auf dem traditionellen Spätzlefest in Biberbach: Eine rothaarige Dame und ein bärtiger Mann stehen am Eingang und begrüßen freundlich die Gäste, die nach und nach in die Festhalle der Zimmerei Hitzler strömen. Vor allem Teenager werden nach dem Ausweis gefragt, manche bekommen grüne Bändchen angelegt. "Die sind für Jugendliche ab 16 Jahren, die um 24 Uhr das Fest verlassen müssen", sagt Christian Feldmeyer, Inhaber der Bobinger Firma CF Sicherheitsdienst. Für den heutigen Einsatz auf dem jährlich stattfindenden Familienfest wurden er und die beiden Mitarbeiter vom örtlichen Blasorchester beauftragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen