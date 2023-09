Bittet Bobingen jetzt den Landkreis um Hilfe beim Hallenbad-Neubau?

Plus Wenn am kommenden Sonntag das Bobinger Freibad schließt, gibt es zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren keine Schwimmgelegenheit mehr. Kann der Landkreis helfen?

Am kommenden Sonntag wird die Freibadsaison im Bobinger Aquamarin beendet. Dann sitzen Bobinger Wasserfreunde, genauso wie viele aus den umgebenden Gemeinden, buchstäblich auf dem Trockenen. Bleibt der Zustand oder gibt es doch noch eine Lösung?

Seit einiger Zeit wird im Bobinger Stadtrat die Möglichkeit diskutiert, ein neues Hallenbad zu bauen. Doch angesichts der angespannten Kassenlage der Stadt bleibt eine Umsetzung schwierig. Bei der Stadtratsaktion der Freien Bürger-Union (FBU) hält man den Versuch, das Bad selbst zu bauen, für nahezu undurchführbar. Deshalb hat die Fraktion den Antrag gestellt, Bau und Betrieb eines neuen Hallenbades in die Hände des Landkreises zu legen. Der Landkreis dürfte, so beschreibt es der Bobinger Bürgermeister, durchaus kommunale Aufgaben übernehmen, wenn die Leistungsfähigkeit der Kommune nicht ausreiche.