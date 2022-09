Bobingen

Bleibt das Bobinger Hallenbad Aquamarin im Winter zu?

Das Hallenbad Aquamarin in Bobingen wird zum 28. Oktober öffnen. Ob es den ganzen Winter über geöffnet bleiben kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Energiekosten ab.

Plus Putins Krieg in der Ukraine kann schon bald auch die Schwimmer in Bobingen treffen. Die Energiepreise könnten den Bäderbetrieb unbezahlbar machen.

Von Elmar Knöchel

Das Hallenbad Aquamarin ist der größte städtische Gasverbraucher in Bobingen. Rund zwei Millionen kWh Gas werden dort im Jahr verfeuert. Dass hier das größte Einsparpotential der Stadt zu finden sei, läge auf der Hand, erklärte Stadtwerkechef Bernhard Langert dem Bobinger Ferienausschuss. Anschließend erläuterte Langert die möglichen Maßnahmen, die zu einer Einsparung führen könnten. Ähnlich wie bereits im Freibad hätte eine Reduzierung der Beckentemperaturen einen spürbaren Effekt. Eine generelle Senkung um ein Grad und ein Verzicht auf die Warmbadetage könnten eine Ersparnis von 25 Prozent der Energiekosten bewirken, rechnete der Bäderchef vor. Was im Monat rund 3.000 Euro weniger Kosten bedeuten würde.

