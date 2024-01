BMW-Fahrer fährt Baum an und flieht

Ein Autofahrer kommt in Bobingen von der Straße ab und fährt gegen einen Alleebaum. Er fährt weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Baum angefahren hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag in Bobingen. Gegen 14.15 Uhr kam der graue 3er-BMW laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Straßberger Straße ab, kurz nach dem Kreisverkehr. Dabei stieß er frontal gegen einen Alleebaum. Statt seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, fuhr der Fahrer des stark beschädigten Autos von der Unfallstelle zum naheliegenden Verbrauchermarkt in die Winterstraße 20 in Bobingen-Siedlung.

Fahrer entfernt sich in Bobingen erneut

Hier entfernte sich der Fahrer erneut und ließ sein Fahrzeug zurück. Wer den Unfallhergang oder das Abstellen des beschädigten Wagens beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)