Bobingen

06:30 Uhr

Bobingen bekommt wieder eine Leichenkutsche

Fred Theiner mit seiner restaurierten Leichenkutsche. Die Kutsche stammt aus der Zeit um 1900 und wurde in viermonatiger Bauzeit komplett restauriert.

Plus Der als Sargschreiner von Bobingen bekannte Fred Theiner hat eine alte Leichenkutsche restauriert. Diese kann jetzt wieder für Beerdigungen genutzt werden.

Von Elmar Knöchel

Hämmern, sägen, hobeln, das sind die normalen Geräusche, die aus der Werkstatt von Sargschreiner Fred Theiner in der Lindauer Straße in Bobingen dringen. Doch in letzter Zeit waren auch Schleifgeräusche und metallische Laute dabei. Denn seit vier Monaten restaurierte der Schreiner zusammen mit einem Team aus Fachleuten eine Leichenkutsche aus der Zeit um 1900 herum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen