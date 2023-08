Bobingen belohnt sich nicht für ein gutes Spiel

Trotz großer Überlegenheit kommt der TSV Bobingen im Aufsteigerduell zu Hause gegen den TSV Aindling nicht über ein 2:2 hinaus. Mangelnde Chancenverwertung und ein spätes Gegentor verhindern den ersten Dreier in der Landesliga.

Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber drückend überlegen. Anders als in den vorangegangenen Spielen nahm die Detke-Elf sofort das Heft in die Hand und spielte konsequent nach vorne. Der überraschenderweise als hängender Linksaußen agierende Hüseyin Tomakin spielte in der Anfangsphase einige gute Pässe. Und so kam Maximilian Krist während der ersten 20 Minuten zu drei guten Torchancen, die aber allesamt vom sehr guten Aindlinger Schlussmann Florian Peischl, unschädlich gemacht wurden.

Der TSV Bobingen vergab mehrere gute Gelegenheiten

In der 21. Spielminute war nach einer Hereingabe von Außen der Torhüter nach einem Weitschuss von Christian Frickinger schon geschlagen, doch ein Abwehrspieler konnte auf der Linie klären. Im Gegenzug kam dann der TSV Aindling nach einem Konter das erste Mal gefährlich vor den Bobinger Kasten. Jetzt war der Bobinger Ersatztorwart Roman Förg an der Reihe, sich auszuzeichnen. Er hielt zuerst hervorragend und hatte beim Nachschuss Glück, dass der Ball nur gegen den Pfosten krachte. Danach verflachte das Spiel etwas, da der TSV Bobingen nicht mehr ganz so konsequent zu Werke ging. Was aber durch Aindling kaum genutzt werden konnte. Bis zur 41. Spielminute, als Aindlings Kapitän Patrick Stoll einen sehenswerten Chipball über die Bobinger Abwehrreihe spielte und Fatlum Falloa zur Führung für die Gäste traf. Damit war der Verlauf der ersten Hälfte auf den Kopf gestellt.

Gastgeber in der zweiten Hälfte drückend überlegen

Doch die Elf um Kapitän Hüseyin Tomakin zeigte sich nicht beeindruckt. Nach der Pause erhöhte der TSV Bobingen den Druck noch und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Allerdings waren die Gastgeber beim letzten Pass oft zu nachlässig. Auch bei Abprallern und Ballgewinnen an der 16-Meter-Linie wurde der Ball oft fahrlässig vertändelt. So dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Maximilian Krist mit einem Freistoß-Hammer den Aindlinger Keeper überwinden konnte. Vorangegangen war ein Foul an Elias Ruf. Als in der 78. Minute dann Hüseyin Tomakin per Kopf nach einer Ecke auf 2:1 stellte, schienen die Gastgeber eigentlich auf der Siegerstraße. Doch das änderte sich, als Aindling nach einer Ecke, praktisch mit ihrer einzigen wirklichen Torchance der gesamten zweiten Halbzeit, durch Felix Danner das 2:2 erzielte. Proteste der Bobinger Spieler, die ein vorangegangenes Foulspiel an Tomakin gesehen haben wollten, berücksichtigte Schiedsrichter Philipp Ettenreich nicht. So musste sich der TSV Bobingen mit einem Unentschieden zufriedengeben, das sich eher wie eine Niederlage anfühlte.

Bereits am Freitag reist Bobingen zum Tabellenführer Karlsfeld

Zeit um das Spiel zu verarbeiten bleibt der Elf von Christopher Detke und Sebastian Jeschek allerdings nicht. Denn bereits am Freitag, dem 11. August, müssen die Bobinger beim Tabellenführer, dem TSV Eintracht Karslfeld antreten. Das Spiel beginnt um 20 Uhr auf der Sportanlage Karlsfeld.

TSV Bobingen Roman Förg (Tor), Leon Göttinger, Christopher Detke, Sandro Burghard, Elias Ruf (84. Matteo Ligorati), Christian Frickinger (74. Berkay Akgün), Luis Müller, Nicolai Petereit, Paul Simler (74. Manuel Britsch), Maximilian Krist, Hüseyin Tomakin

Lesen Sie dazu auch

TSV Aindling Florian Peischl (Tor), Tobias Wiesmüller, Dominic Robinson (90+5. Noah Menhart), Anton Schöttl, Matthias Schuster (73. Felix Danner), Jonas Müller, Florian Hanreich, Markus Lohner (84. Christian Adrianowytsch), David Burghart, Patrick Stoll, Fatlum Talla

Zuschauer 300 Schiedsrichter Philipp Ettenreich