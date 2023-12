Bobingen dankt seinen Ehrenamtlichen

Zum Tag des Ehrenamtes hat die Stadt Bobingen ehrenamtlich engagierte Menschen eingeladen. Dabei wurde auch der Sozialpreis der Stadt verliehen.

"Ehrenamt ist unbezahlbar", sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster zur Begrüßung der rund 40 geladenen Gäste in der Mittleren Mühle in Bobingen. Bei einem geselligen Abend mit Glühwein, Spekulatius und einem Buffet wollte die Stadt "Danke" sagen für die geleistete Arbeit der vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sich in Bobingen engagieren. "Wen lädt man zu solch einem Abend ein?" Das fragte sich Förster zu Beginn des Abends. Denn alle, die sich um Bobingen ehrenamtlich verdient machen einzuladen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb habe man sich entschieden in diesem Jahr, stellvertretend für alle, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Bobinger Freiwilligenagentur, die Fahrerinnen und Fahrer des Seniorenfahrdienstes und die Feldgeschworenen einzuladen. So möchte die Stadt Bobingen ihre Wertschätzung für die geleistete Arbeit ausdrücken. Gleichzeitig wollte man den Rahmen nutzen, um den Sozialpreis der Stadt Bobingen, der alle zwei Jahre verliehen wird, zu übergeben.

Der Sozialpreis der Stadt geht an Brigitte Falkenberg und Ulrike Jürges

Preisträgerinnen sind in diesem Jahr Brigitte Falkenberg und Ulrike Jürges. Falkenberg erhielt den Sozialpreis für ihren langjährigen Einsatz im Rahmen der Bobinger Pfarrgemeinde, ihr Engagement beim Seniorenturnen und ihre Verdienste bei der Organisation des Pfarrfaschings. Auch Ulrike Jürges blickt auf eine lange Zeit im Ehrenamt zurück. Seit vielen Jahren ist sie bereits für die Siedlergruppe Bobingen-Siedlung aktiv. Zuletzt leitete sie den Verein als Vorsitzende. Sie war auch maßgeblich an der Gründung des "Seniorentreffs" beteiligt. Und schließlich engagierte sie sich bei der Gründung des Seniorenfahrdienstes, bei dessen Organisation und Planung sie heute noch mitwirkt.

Der Bürgermeister bedient seine Gäste

Ohne die ehrenamtliche Unterstützung sei ein funktionierendes Gemeinwesen in einer Stadt wie Bobingen kaum möglich, sagte Bürgermeister Förster. So stelle der Abend ein kleines Dankeschön dar. Um diesem Dank Nachdruck zu verleihen, stellten sich Bürgermeister Förster, Hauptamtsleiter Fabian Koppel und Kulturamtsleiterin Sandra Hartl persönlich an das Buffet, um die geladenen Gäste zu bewirten.

