Bobingen

vor 35 Min.

Bobingen: "Das Volksfest hat noch Luft nach oben"

Plus Das Bobinger Volksfest ist zu Ende. Festwirt Jochen Mörz lässt aber offen, ob er wiederkommen wird. Die Besucherzahlen konnten ihn nicht zufriedenstellen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Rund 9000 Besucher seien an den fünf Tagen des Bobinger Volksfestes gekommen, sagt Festwirt Jochen Mörz. Das sei für eine 18.000-Einwohnerstadt wie Bobingen eher unterdurchschnittlich. Die einzelnen Tage seien dabei sehr unterschiedlich gewesen.

Nach einem guten Eröffnungstag am Freitag sei der Samstag, trotz Showband, sehr schlecht gewesen. "Da hat mir die Band fast leid getan", so Mörz. Vor allem das junge Publikum fehle in Bobingen. Der Sonntag wäre dann durchwachsen gewesen. Die Showband "Ohlala" hätte für ein nahezu volles Zelt gesorgt. Der Ausklang am Dienstag sei dann wieder eher mäßig gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen