Durchfahrtverbot für Lastwagen in Bobingen kommt

Plus Nach einem neuerlichen Vorstoß der Stadt Bobingen gibt das Landratsamt jetzt grünes Licht für ein LKW-Durchfahrtverbot in der Bobinger Hochstraße.

Von Elmar Knöchel

Das Verkehrsaufkommen in der Bobinger Hochstraße wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als zu viel empfunden. Vor allem schwere LKW waren ein fortwährender Stein des Anstoßes. Vielen ein Dorn im Auge sind auch die Fahrschul-LKW der Bundeswehr, die den Bobinger Ortskern gerne zu Ausbildungszwecken nutzen. Ein sichtbares Zeichen des Lasteraufkommens sind die ständigen Beschädigungen des Schutzgeländers am Minikreisel in der Hochstraße. Immer wieder hatte die Stadt Bobingen beim Landratsamt nachgefragt, ob ein Durchfahrtverbot eingerichtet werden könnte. Immer wieder wurde das Ansinnen abgelehnt. Jetzt die Wende.

Durchfahrt für schwere LKW wird ab Anfang April verboten

Nachdem bei den Haushaltsdebatten wieder einmal auf die ständigen Beschädigungen und die nicht unerheblichen Kosten, die für die Stadt dadurch entstehen, hingewiesen wurde, kam Bewegung in die Angelegenheit. Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes Augsburg, der Polizei und der Stadt Bobingen gab das Landratsamt seine Zustimmung. Geplant ist, dass das Durchfahrtverbot für LKW über 7,5 Tonnen ab April eingerichtet wird. Dann wird zwischen der Bischof-Ulrich-Straße und dem Kirchplatz für schwere Lastwagen die Durchfahrt verboten sein. Der Lieferverkehr bleibt dagegen weiterhin erlaubt. Bis zum Start Anfang April müssen noch die Vorarbeiten erledigt werden. Es müssen Standorte für die entsprechenden Schilder festgelegt werden. Am großen Kreisverkehr im Norden Bobingens soll ein Hinweisschild aufgestellt werden. Gleiches wird wohl im Süden der Stadt passieren.

