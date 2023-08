Bobingen erkämpft ein Unentschieden beim Tabellenführer

Es war ein harter Kampf. Tabellenführer Karlsfeld war in der Spielanlage reifer, doch Bobingen setzte Bissigkeit und hohe Laufbereitschaft dagegen. Das 1:1 war am Ende nicht gänzlich unverdient, aber doch ein bisschen glücklich.

Es war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Bobingen. Die erste Hälfte verlief dabei relativ ausgeglichen. Tabellenführer Karlsfeld präsentierte sich zwar mit einer reiferen Spielanlage, doch die Gäste aus Schwaben hielten mit Kampfkraft und hoher Laufbereitschaft dagegen. Es entwickelte sich ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Für beide Mannschaften war meist am gegnerischen Sechzehner Schluss. Wobei die Bobinger Stürmer Christian Frickinger, Maximilian Krist und Jonas Macht sehr aktiv waren und immer wieder mit Vorstößen auf sich aufmerksam machten. Richtig gefährlich wurde es allerdings nicht. Aber auch auf der anderen Seite tat sich der Tabellenführer schwer, die gut organisierte Bobinger Abwehr zu knacken. Und als zwölften Mann hatte der TSV Bobingen auch das Glück an seiner Seite.

Bobingen hat das Glück des Tüchtigen

Erstmals, als in der 9. Spielminute Bobingens Verteidiger Manuel Britsch den Ball nach einer Hereingabe an die eigene Querlatte lenkte. Ein weiteres Mal, als die Gastgeber nach einem Freistoß in der 20. Minute nur den Pfosten trafen. So ging es letztlich ohne Tore in die Pause. Im zweiten Durchgang erhöhten dann die Münchner Vorstädter die Schlagzahl. Sie bauten mehr und mehr Druck auf. Die Elf von Sebastian Jeschek wurde jetzt in die Defensive gedrängt. Wirkliche Durchschlagskraft konnten die feldüberlegenen Karlsfelder allerdings nicht entwickeln. Sie ließen den Ball zwar gut laufen, hatten aber trotzdem Mühe, in den Bobinger Strafraum vorzudringen. Gleichzeitig schaffte es der TSV Bobingen kaum noch, entlastende Angriffe nach vorn zu bringen. Die in der ersten Halbzeit noch sehr aktiven Bobinger Stürmer waren komplett abgemeldet und mussten in der Defensive aushelfen. In der 51. Minute stand dem Aufsteiger aus Bobingen ein weiteres Mal das Glück zur Seite, als ein Karlsfelder Schuss zum dritten Mal in diesem Spiel am Pfosten von Bobingens Keeper Laurin Sommer hängen blieb. Trotz aufopferungsvollem Kampf wurde der Druck immer größer und ein Karlsfelder Treffer letztlich fast unvermeidbar. In der 67. Spielminute war es dann so weit. Die Bobinger Abwehr bekam keinen Zugriff und die Karlsfelder Offensive konnte einen Angriff über mehrere Stationen zum Abschluss bringen. Karlsfelds Christoph Traub erzielte schließlich den längst überfälligen Führungstreffer.

Überlegene Karlsfelder können nicht nachlegen

Auch in der Folge änderte sich das Bild wenig. Karlsfeld blieb überlegen, Bobingen kämpfte. In dieser Phase verpasste es der Tabellenführer, einen zweiten Treffer nachzulegen. Die Abschlüsse blieben ungenau. Der Aufsteiger hatte sich jedoch noch nicht aufgegeben. In der 84. Minute beging die Karlsfelder Abwehr in einer Torentfernung von rund 30 Metern ein eher unnötiges Foul. Der folgende Freistoß kam scharf vor den Kasten und Bobingens Sandro Burghard reagierte schneller als Abwehr und Torhüter. Er schob den Ball am Karlsfelder Torwart Dario Schmucker ins Netz. Mit der einzigen Torgelegenheit der zweiten Halbzeit schaffte der Aufsteiger den Ausgleich. In den letzten Minuten kämpften die Männer um Kapitän Paul Simler unverdrossen weiter und konnten so, nicht gänzlich unverdient, aber doch etwas glücklich, einen Punkt beim Tabellenführer entführen.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Emre Cevik (78. Michael Zedelmeier), Leon Göttinger, Jonas Macht (62. Christoph Detke), Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger, Nicolas Baumgartner (78. Berkay Akgün), Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch

TSV Eintracht Karlsfeld Dario Schmucker (Tor), Peter Wuthe, Dominik Pöhlmann (70. Simon Huber), Christoph Traub, Leon Ritter, Florian Jörg Schrattenecker (48. Lorenzo Kehl), Thomas Ettenberger, Osman Akbulut, Jonas Eicher, Abdelilah Erraji, Abdul Bangura

Lesen Sie dazu auch

Zuschauer 40 Schiedsrichterin Sarah Wörle