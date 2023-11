Bobingen fährt mit Selbstvertrauen nach Jetzendorf

Der Derbysieg des TSV Bobingen gegen Schwabmünchen gibt dem Team Selbstvertrauen. Eine leichte Aufgabe wird es allerdings nicht in Jetzendorf.

Die gute Nachricht vorneweg: "Alle Spieler haben das Kampfspiel gegen Schwabmünchen ohne größere Blessuren überstanden", sagt Bobingens Spielertrainer Christopher Detke. Der Sieg im Derby gegen den Tabellenführer aus Schwabmünchen habe natürlich Auftrieb gegeben, obwohl das Match viel Kraft gekostet habe. "Wir wollen den Auftrieb aus dem Derby mitnehmen und auch in Jetzendorf etwas Zählbares holen", so Detke. Das Team habe den Klassenerhalt weiterhin fest im Blick. Allerdings weiß Detke durchaus um die Qualitäten des Gegners im kommenden Auswärtsspiel: "Jetzendorf ist eine kompakte und clevere Mannschaft. Wir werden wieder eine ähnliche Lauf- und Einsatzbereitschaft brauchen, wie im letzten Spiel". Das Hinspiel habe gezeigt, dass es in der Landesliga kaum möglich sei, sich während der Partie Auszeiten zu nehmen. Es solle unbedingt vermieden werden, wieder in Rückstand zu geraten. Das hat das Hinspiel in Bobingen gezeigt. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Bobingen war mindestens gleichwertig, musste aber in der zweiten Halbzeit einen Gegentreffer hinnehmen, dem man dann vergeblich hinterherlief.

"Wir wollen nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen"

Mit Blick auf die Tabelle werden am kommenden Sonntag zwei relativ gleichwertige Teams aufeinander treffen. Die Formkurve der Jetzendorfer zeigt im Moment allerdings nach oben. Aus den letzten drei Spielen holten die Oberbayern ein Unentschieden und zwei Siege. Zuletzt gewannen sie mit 4:0 gegen Oberweikertshofen. Dort hatte sich der TSV Bobingen vor zwei Wochen mit 1:3 geschlagen geben müssen.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften gerade mal sieben Punkte. Das reicht für Jetzendorf zum zwölften Tabellenplatz. Bobingen ist auch nach dem Sieg gegen Spitzenreiter Schwabmünchen weiterhin Schlusslicht. Um im Kampf gegen den Abstieg voranzukommen, wäre ein Punktgewinn an der Ilm also immens wichtig. Das könnte gelingen, wenn sich die Abwehrreihe des Teams von Sebastian Jeschek wieder so konzentriert und kampfstark zeigt, wie zuletzt im Derby. Getreu dem alten Motto: "Die Null muss stehen."

Zum Sieg braucht es aber auch eigene Tore. Das bleibt weiterhin das Problem Nummer eins. Gegen Schwabmünchen zeigte die Sturmreihe zwar wieder, dass mittlerweile mehr Zug im Spiel nach vorn ist, zu einem eigenen Tor hatte es aber wieder nicht gereicht. Der Siegtreffer fiel nach einem Eigentor der Gäste. Dem Aufsteiger Bobingen wurde gerade in den letzten Partien, sogar von gegnerischen Trainern, bestätigt, dass man spielerisch durchaus mithalten könne. Leider wurden Spiele immer wieder durch Pech und eigene Fehler aus der Hand gegeben. Vielleicht sollte sich Bobingen auf eine weitere Fußballweisheit besinnen: "Hinten dichtmachen und vorne richtet es der liebe Gott."

Das Spiel in Jetzendorf beginnt am kommenden Sonntag, 12. November, um 15 Uhr im Lorenz-Wagner-Stadion in Jetzendorf bei Pfaffenhofen an der Ilm.

