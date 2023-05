Bobingen fährt mit Vorfreude nach Egg

Der TSV Bobingen steht schon als Bezirksligameister fest. Auch für den Gegner Egg ist die Saison bereits gelaufen. Trotzdem freuen sich alle auf das Spiel.

Im Prinzip ist das letzte Saisonspiel des TSV Bobingen in Egg nicht mehr als ein Freundschaftsspiel. Bobingen ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen und Egg hat keine Chance mehr, den Relegationsplatz zu erreichen. So kann also ein richtiges Fußballfest gefeiert werden in einem Spiel, das vor der Saison als Endspiel um den Aufstieg betrachtet worden war.

Doch bereits letzte Woche machten die Bobinger Bübles alles klar und es gab eine spontane, aber trotzdem lange Meisterfeier. "Wir haben ausgiebig gefeiert, auch wenn es recht spontan war. Schließlich war es nicht unbedingt zu erwarten, dass wir schon einen Spieltag vor Schluss Meister sind", sagte Bobingens Trainer Christopher Detke. Das sei schon ein sehr emotionaler Moment für alle Spieler, für das Trainerteam, die Betreuer und die Fans gewesen. "Was kann es Schöneres geben, als mit 25 Freunden einen solchen Erfolg zu feiern?"

Nach dem spontanen Fest folgt am Sonntag die offizielle Meisterfeier

Im Training hätten sie es diese Woche natürlich ruhiger angehen lassen. Der Spaß habe dabei eindeutig im Vordergrund gestanden, so Detke. Trotzdem freue man sich auf das letzte Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Und natürlich wolle man als Meister auch mit einem Sieg die Saison beenden. Schließlich sei man das auch den Fans schuldig, die die Mannschaft mit einem extra organisierten Bus begleiten werden. Am Sonntag nach dem Spiel werde es dann eine richtige Meisterfeier geben. Zuvor wird sich die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt Bobingen eintragen.

In diesem Zusammenhang dankte Coach Detke all jenen, die in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit für den Verein gemacht hätten - allen voran dem Vorgänger-Trainerteam Marco Di Santo und Michael Deschler. "Wir haben das, was die beiden als Vorarbeit geleistet haben, jetzt zu einem tollen Ende gebracht." Zudem seien beide, Di Santo als Abteilungsleiter und Deschler als Sportlicher Leiter, weiterhin maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Planungen für die neue Saison würden schon länger laufen, so Detke. Allerdings sei das nicht einfach gewesen, weil ja nicht klar war, ob man den Aufstieg wirklich schaffen würde. Der Bobinger Kader sei relativ groß und gut aufgestellt. Man hofft jetzt, dass einige wichtige Spieler gut aus den Verletzungspausen zurückkommen werden. Deshalb sei man mit Neuverpflichtungen vorsichtig. "Wir werden nur Spieler verpflichten, die uns wirklich weiterhelfen können", stellte Christopher Detke klar. Erst einmal würde die Mannschaft in eine verdiente, vierwöchige Pause gehen. Dann beginne die Vorbereitung. Einige Testspiele seien bereits vereinbart, sagte der Bobinger Trainer.