Bobingen

vor 48 Min.

Bobingen ist bald "Burger-Stadt"

Die neue Burger King-Filiale in Bobingen macht Baufortschritte.

Plus Die Bauarbeiten machen Fortschritte. Die neue Filiale der Fastfood-Kette Burger King nimmt von Tag zu Tag mehr Form an. Wann eröffnet wird, ist nicht bekannt.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Während in den Nachbarstädten Königsbrunn und Schwabmünchen schon lange Burger und Pommes zu bekommen sind, blieb es in Bobingen lange Zeit bei einem vielfältigen Döner-Angebot. Das wird sich in Zukunft ändern.

Fast täglich werden die Fortschritte beim Neubau der Burger King-Filiale in der Königsbrunner Straße am kleinen Kreisverkehr sichtbar. Das Gebäude, das weitgehend aus Fertigteilen errichtet wird, wächst schnell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen