"Bobingen ist bunt" unterstützt Spendenaktion des Türk SV

Für die Erdbebenopfer in der Türkei werden von Bobingen aus mehrere Lkw voll mit Hilfsgütern losgeschickt. Noch bis Sonntag kann man sich an der Aktion beteiligen.

Der Bobinger Verein " Bobingen ist bunt" hat mit 200 Euro Vereinsgeldern Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln in einem Bobinger Supermarkt gekauft. Vorsitzende Carmen Bader und Kassenwart Edmund Mannes haben diese am Donnerstag an der Sammelstelle im Sportheim des Türk SV abgegeben. Bereits am Donnerstagmorgen war von hier der erste Lastwagen Richtung Türkei aufgebrochen. Ein zweiter wurde am Freitag fertig beladen und gestartet.

Sammelaktion in Bobingen läuft noch bis Sonntag

Die Sammelaktion des Bobinger Sportvereins läuft noch bis Sonntag. So lange können Spenden beim Sportheim am Wiesenhang abgegeben werden. Rund 20 freiwillige Helferinnen und Helfer packen an der Sammelstelle mit an. Tausende Pakete sind laut den Organisatoren Beyrak Süleyman und Tonar Mustafa schon zusammengekommen. Die Organisatoren bitten darum, keine Kleiderspenden mehr abzugeben, da die Kapazitäten beschränkt seien. Benötigt würden hauptsächlich Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln und ähnliche Kinderprodukte.

Mit diesem Banner fahren die Lastwagen mit Hilfsgütern für die Erdbebenopfer von Bobingen aus ab. Foto: Isa Deveci

Neben dem Verein "Bobingen ist bunt" unterstützen auch viele weitere Helfer aus Bobingen, Schwabmünchen und Umgebung die Hilfsaktion des Türk SV. Aus Bobingen beteiligen sich etwa die evangelische Kita und der BIZ Supermarkt. "Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft", sagt Isa Deveci, der gemeinsam mit Faik Er im Schwabmünchner Friseurgeschäft Barbier Faik ebenfalls für die Erdbebenopfer sammelt.