Ist der European Energy Award für Bobingen "ein zahnloser Tiger"?

Plus Alle vier Jahre ist die Zertifizierung zum Energy Award fällig. Dabei sollen Kommunen ein Programm zu mehr Nachhaltigkeit erarbeiten. In Bobingen gibt es Kritik.

Wer den "Energy Award" haben will, muss verschiedene Aufgaben erledigen. In Bobingen erstellt das Energieteam der Stadt ein energiepolitisches Arbeitsprogramm, berät die Stadt und erarbeitet Ideen. Dem Stadtrat obliegt es dann, Prioritäten bei Vorschlägen zu setzen. Doch daran schieden sich zuletzt im Bobinger Bauausschuss die Geister.