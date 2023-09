Bobingen kann den Unentschieden-Fluch nicht brechen

3:3 trennen sich der TSV Bobingen und der TSV Gilching. Wieder ein Unentschieden, das sich für den Aufsteiger aus Bobingen wie eine Niederlage anfühlt. Dabei sah es bis kurz vor Schluss nach dem ersten Saisonsieg aus.

Wieder nicht gewonnen. Minutenlang sitzen die Bobinger Spieler nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen des Siegmund-Parks in Bobingen. Die Fassungslosigkeit steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Mit einem Gegentreffer per Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit ist ihnen der sicher geglaubte Sieg buchstäblich in letzter Sekunde aus den Händen geglitten.

TSV Bobingen zeigt sich torgefährlicher als zuletzt

Der Aufsteiger aus Bobingen begann couragiert und hatte in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel. Fehlte in den bisherigen Partien die Torgefährlichkeit, machten die Kicker von Sebastian Jeschek diesmal mehr Druck. In der neunten Spielminute schlug Innenverteidiger Manuel Britsch einen Traumpass über 60 Meter auf Akgay Berkgün. Der setzte sich in der Mitte gut durch und verwandelte eiskalt zum 1:0. Nur wenige Minuten später hatte Spielertrainer Christopher "Dino" Detke nach einer Flanke des sehr auffälligen Maximilian Krist sogar das 2:0 auf dem Kopf. Er scheiterte aber aus kurzer Distanz am Gilchinger Torwart Michael Suck. In der Folge agierten die Bobinger etwas zu passiv und so konnten sich die Gäste aus Gilching immer besser in Szene setzen und mehr und mehr Druck ausüben. Zweimal klärte Bobingens Keeper Laurin Sommer nach Unsicherheiten in der Abwehr hervorragend und hielt die Führung für seine Elf fest. Aber die sonst so starke Defensive des TSV Bobingen wackelte immer wieder. Zweimal hatte das Team dann Glück, dass Schiedsrichter Michael Hagel nach umstrittenen Aktionen nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. In der 31. Minute war auch Laurin Sommer machtlos, als nach einer unübersichtlichen Situation im Bobinger Strafraum der verdiente Ausgleich für Gilching durch Maximilian Hoelzl fiel. Als sich alle bereits mit dem Unentschieden zur Pause abgefunden hatten, unterlief dem sonst so sicheren Abwehrmann Manuel Britsch ein folgenschwerer Fehler. Er ließ einen harmlosen Rückpass durchrutschen und der mitgelaufene Gilchinger Jonathan Krukow ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stellte auf 1:2 (45 +3.)

Lehrgeld bezahlt. Wegen mangelnder Cleverness gaben die Bobinger Kicker am Ende einen sicher geglaubten Heimsieg aus den Händen. Foto: Elmar Knöchel



Drei Bobinger Tore reichen nicht zum Sieg

Nach der Pause hatten sich die Gastgeber wieder gefangen und gingen erneut zielstrebiger zu Werke. In der 58. Minute konnte sich Maximilian Krist auf der rechten Seite gut freispielen und brachte einen strammen Schuss an. Zwar mit seinem schwächeren rechten Fuss, doch der gegnerische Keeper konnte nur nach vorne abwehren direkt in die Füße von Christian Frickinger, der den Ausgleich erzielte. Das Spiel blieb aber weiter offen. Keine Mannschaft konnte sich klare Vorteile erspielen. Gerade, als die Gäste begannen, wieder etwas druckvoller zu agieren, fuhr Bobingen einen mustergültigen Konter. Diesmal war es Elias Ruf, der sich rechts durchsetzte und mit einem Flachschuss ins rechte Torwarteck dem Keeper keine Chance ließ. Nun hätte der TSV Bobingen die Führung eigentlich nur noch verwalten müssen. Das klappte auch bis zur siebten Minute der Nachspielzeit. Es gab Einwurf, weit in der Gilchinger Hälfte. Während die Bobinger Spieler noch reklamierten, dass sie den Einwurf für sich gesehen hatten, reagierte die Gilchinger Elf schnell. Ein weiter Ball in die Mitte und die unerklärlicherweise komplett aufgerückte Bobinger Deckung war überspielt. Unglücklicherweise zögerte der bis dahin gut haltende Bobinger Torwart Laurin Sommer beim Herauslaufen und brachte den Gilchinger Stürmer zu Fall. Den folgenden Strafstoß verwandelte Marcel Ebeling souverän und der TSV Bobingen hatte den Sieg wieder in der letzten Minute hergeschenkt. "Das ist fehlende Cleverness", sagte Abteilungsleiter Marco Di Santo nach dem Spiel. "In dieser Situation darf man sich nicht durch unsinniges Reklamieren wegen eines Einwurfes in der gegenerischen Hälfte aus dem Konzept bringen lassen. Wieso bei einer Führung in der letzten Minute ein gegnerischer Spieler allein auf unseren Torhüter zu laufen kann, das ist unerklärlich."

