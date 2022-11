Bobingen leuchtet in der Weihnachtszeit

Bobingens Bauausschuss hat beschlossen, trotz Energiekrise nicht auf die Adventsbeleuchtung zu verzichten.

Nach längeren Überlegungen hat der Bobinger Bauausschuss beschlossen, trotz Energiekrise nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zu verzichten. Da die Beleuchtung bereits auf LED umgerüstet sei, wären in den letzten Jahren im Schnitt nur 500 Euro Stromkosten pro Jahr angefallen. Das sei zu verschmerzen. Laut Ansicht der Ausschussmitglieder wolle man den Menschen in dieser Zeit mit der Beleuchtung signalisieren, dass es Hoffnung gebe. Und die Weihnachtsbeleuchtung helfe auch dem Einzelhandel.

Bürger wollen Beleuchtung

Eine vom Bobinger Gewerbeverein durchgeführte Umfrage hatte zudem ergeben, dass eine knappe Mehrheit der Bobinger dafür sei, die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. Allerdings wollte der Ausschuss auch dem Energiespargedanken Rechnung tragen. Deshalb hat man die Reduzierung der Leuchtdauer beschlossen. In dieser Adventszeit wird die Bobinger Weihnachtsbeleuchtung morgens von 6 bis 8 Uhr und am Abend von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet.