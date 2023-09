Bobingen mit deutlicher Niederlage in Memmingen

Beim 0:4 in Memmingen findet der TSV Bobingen in keiner Phase zu seiner Normalform. Die Niederlage war, auch in der Höhe, völlig verdient.

In allen Mannschaftsteilen überlegen zeigte sich die zweite Garnitur des FC Memmingen am zwölften Spieltag. Der Aufsteiger aus Bobingen erlangte zu keiner Zeit Normalform. Von Beginn an liefen die Gäste weitgehend hinterher, während die Memminger, vor allem im Mittelfeld, durch schnelles und ballsicheres Spiel stets das Heft in der Hand behielten. Schwerarbeit für die Bobinger Abwehr. Entlastung für die Defensive gab es kaum. Trotzdem fand der erste Aufreger des Spiels nur wenige Minuten nach Anpfiff vor dem Tor der Gastgeber statt. Bobingens Elias Ruf lieferte sich ein Laufduell Richtung Tor mit Memmingens Simon Neubrand. Als der Bobinger den ausgestreckten Arm des Abwehrspielers annahm und sich fallen ließ, forderte der Bobinger Anhang "Notbremse und Rote Karte". Doch die Entscheidung "weiterspielen" des guten Schiedsrichters Richard Conrad war wohl die richtige.

Der Bobinger Anhang forderte "Notbremse" gegen Elias Ruf. Allerdings lag der Schiedsrichter mit "weiterspielen" wohl auch hier richtig. Foto: Elmar Knöchel

Eine ebenfalls knifflige Entscheidung gab es dann auf der anderen Seite, als Matteo Ligorati den Memminger Stürmer Micha Bareis im Strafraum verfolgte. Als Bareis zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter sofort auf den Elfmeterpunkt. Ligorati beteuerte zwar, den Gegner nicht getroffen zu haben, aber eine Fehlentscheidung war es auf keinen Fall. So brachte Leonhard Maucher den FC Mmmingen mit dem folgenden Elfmeter mit 1:0 in Führung.

Zwei knifflige Entscheidungen in der ersten Halbzeit

Im Spiel änderte sich danach wenig. Die Gastgeber blieben überlegen und hatten wesentlich mehr Ballbesitz. Der Aufsteiger fand in der Offensive kaum statt. In der 26. Spielminute brachte dann Sandro Burghard einen Memminger Spieler etwas übermotiviert kurz vor der Strafraumgrenze ohne Not zu Fall. Ein sehenswerter Freistoß von Noah Müller zum 2:0 war die Strafe. Zwei Torchancen hatten den Gastgebern gereicht.

Das Bobinger Mittelfeld lief über weite Strecken des Spiels nur hinterher. Foto: Elmar Knöchel

Wer jetzt erwartete, der TSV Bobingen würde, wie in der Vergangenheit schon oft geschehen, stärker aus der Pause kommen, sah sich getäuscht. Es war auch nach der Halbzeitpause das gleiche Spiel. Und als die Allgäuer nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 3.0 mit einem Bilderbuchangriff nachlegten, war das Match entschieden. Daran konnte auch Hüsyin Tomakin, der in der 60. Minute für Elias Ruf ins Spiel kam, nichts mehr ändern. Allerdings brachte er noch einmal etwas Schwung in das flügellahme Offensivspiel der Gäste. Fakt bleibt aber, dass die Angriffsreihe an diesem Tag vor den Toren der Alpen zu keiner Zeit auch nur annähernd Landesliganiveau erreichte.





Hüseyin Tomakin brachte nach seiner Einwechslung noch einmal so etwas wie Schwung in die Bobinger Offensive. Foto: Elmar Knöchel

Bobingen weit unter Normalform

Die unter Dauerstress stehende Abwehr wurde einfach immer wieder zu Fehlern gezwungen. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch noch der vierte Treffer für die überlegenen Hausherren fiel. Der TSV Bobingen kam im ganzen Spiel nur zu einer einzigen echten Torchance durch Hüseyin Tomakin, aber die Memminger Abwehr konnte kurz vor der Torlinie klären. Für die Ambitionen der Bobinger, sich möglichst aus dem Abstiegskampf herauszuhalten, war die gezeigte Leistung an diesem Tag allerdings in allen Belangen zu wenig.

TSV Bobingen Roman Förg (Tor), Leon Göttinger, Jonas Macht (Nicolas Baumgartner 60.), Sandro Burghard, Elias Ruf (Hüseyin Tomakin 60.), Nicolai Petereit (Michael Zedelmeier 74.), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Manuel Hampp 74.)

FC Memmingen II Niklas Schröder (Tor), Noah Müller (Mirza Velagic 80.), Mateo Bozic (Andre Braun 80.), Qazim Prushi (Dugaji Miroci 70.), Simon Neubrand, Leonard Maucher Michael Bergmann 70.), Micha Bareis (Jonas Kaufmann 62.), Musa Youssef, Lukas Bettrich, Luis Sailer Fidalgo, Luca Deufel Tore 1:0 Leonhard Maucher 11m (24.), 2:0 Noah Müller (27.), 3:0 Meteo Bozic (47.), 4:0 Andre Braun (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Richard Conrad