Bobingen siegt im Landesliga-Derby gegen Spitzenreiter Schwabmünchen

In einem typischen Derby-Kampfspiel kommt der TSV Bobingen zu einem glücklichen 1:0-Erfolg. Der Tabellenführer Schwabmünchen konnte dabei seiner Favoritenrolle kaum gerecht werden.

Spielerisch gesehen war es bestenfalls ein durchschnittliches Landesligaspiel. Aber es war ein typischer Derby-Fight, der letztlich von der Spannung lebte. Der Favorit aus Schwabmünchen begann durchaus ansprechend. Der Ball lief gut durch die Reihen der Gäste und der Tabellenletzte aus Bobingen hatte zu Beginn sichtlich Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen. Doch das Team von Trainer Sebastian Jeschek kämpfte sich immer besser in die Partie. Das lag vor allem auch an Spielertrainer Christopher Detke, der auf dem Platz mit lautstarken Kommandos seine Mitspieler anstachelte. So entwickelte sich ab der 25. Spielminute ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften nahmen den Kampf an. Die Folge waren einige Gelbe Karten im Verlauf des Matches. Wobei sich ein durchaus faires Derby entwickelte. Beide Teams konnten sich in der ersten Halbzeit keine hundertprozentigen Chancen herausspielen, wobei sogar ein leichtes Plus an Strafraumszenen für den TSV Bobingen zu verzeichnen war.

Beide Mannschaften schenkten sich im umkämpften Derby keinen Zentimeter. Foto: Elmar Knöchel

Bobingen in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mit Schwabmünchen

Aber das Spiel fand hauptsächlich im Raum zwischen den Strafräumen statt. Der TSV Bobingen verstand es geschickt, die spielerisch leicht überlegenen Schwabmünchner mit hoher Laufbereitschaft und viel Einsatz in Schach zu halten. Zum Ende der ersten Halbzeit wirkte es fast ein wenig, als hätten sich die Spieler aus Schwabmünchen etwas den Schneid abkaufen lassen. Das äußerte sich in einigen lautstarken Ordnungsrufen des Schwabmünchner Trainers Esad Kahric.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann, dass die Heimmannschaft aus Bobingen sehr viel in den ersten Durchgang investiert hatte und weite Wege machen musste. Während die Bobinger auf Konter lauerten, hatte der Tabellenführer aus der Nachbarstadt in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr Spielanteile. Doch Kapital schlagen konnte Schwabmünchen daraus nicht. Die Bobinger Deckung stand gut und ließ so gut wie nichts zu. Anders als in vorangegangenen Spielen gab sich die gut organisierte Deckung keine Blößen. Ein Schlüssel dazu war, dass der gefährliche Angreifer Maik Uhde konsequent gedoppelt wurde und somit nahezu komplett aus dem Spiel genommen wurde. Schwabmünchen spielte fast ständig um den Bobinger Strafraum herum, ohne wirkliche Torgefahr zu entwickeln. Als es in der 81. Minute doch einmal brenzlig wurde, hielt Bobingens Torwart Laurin Sommer mit einer Glanzparade nach einem Schuss von Moritz Willis die Null für den Tabellenletzten fest.





Im Strafraum wurde mit Haken und Ösen gekämpft. Foto: Elmar Knöchel

Mit Kampf und etwas Glück hält Bobingen den Tabellenführer in Schach

Zwischendurch schaffte es die Elf um Kapitän Hüseyin Tomakin sogar einige Male, den Spitzenreiter mit Kontern in Schwierigkeiten zu bringen. Einer dieser Konter war es dann auch, der dem Spiel die entscheidende Wende gab. Nachdem Schwabmünchens Torhüter Tobias Böhm einen hohen Ball abgefangen hatte, wurde er von einem Bobinger Stürmer am Abwurf gehindert. Schiedsrichter Matthias Schubert entschied auf Gelb für den Bobinger Angreifer und Stürmerfoul. Doch während der Aktion hatte sich der Schwabmünchner Torwart zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und sah dafür glatt Rot.(88.). Also musste sich Karsten Binder das Torwarttrikot überziehen. Nur zwei Spielminuten später segelte ein hoher Ball von Manuel Britsch in den Strafraum der Gäste. Obwohl Lucas Kusterer per Kopf an den Ball kam, war auch Binder aus dem Tor gekommen. So verlängerte Kusterer unglücklich über seinen Torwart hinweg und der Ball landete im Netz. Nach dieser glücklichen Bobinger Führung warf der Tabellenführer zwar noch einmal alles nach vorn, aber aufopferungsvoll agierende Bobinger konnten die knappe Führung letztlich über die Zeit bringen. Endlich einmal hatte der Tabellenletzte das Glück auf seiner Seite, wobei ein Unentschieden in diesem Spiel ein durchaus gerechtes Ergebnis gewesen wäre. Bobingens Sportlicher Leiter, Michael Deschler, sagte nach dem Spiel: "Sicher war das Eigentor glücklich für uns. Doch ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Sie hat von Anfang an gekämpft und diszipliniert dagegengehalten. Dass hier der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten gespielt hat, war nicht zu sehen."

TSV Bobingen Laurin Sommer, Christopher Detke (Samuel Olejnik (88.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist (Luis Müller 90 + 3.), Manuel Britsch, Berkay Akgün (Nicolas Prestel 78.), Hüseyin Tomakin

TSV Schwabmünchen Tobias Böhm, Benedikt Berger, Lucas Kusterer, Jona Köhler, Fatih Cosar (Noah Kusterer 73.), Moritz Willis (Marco Schneider 82. Karsten Binder (87.), Gabriel Merane, Tim Heckmeier, Luis Schäffler, Luca Kellner (Maximilian Aschner 73.), Maik Uhde

Tor 1:0 Lucas Kusterer (ET), Zuschauer 270, Schiedsrichter Matthias Schubert, Besonderes Vorkommnis: Rote Karte Tobias Böhm (SMÜ)