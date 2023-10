Bobingen steht wieder mit leeren Händen da

Eine sehr gute Halbzeit reichte dem TSV Bobingen nicht, um den Vorjahres-Vizemeister Ehekirchen in die Knie zu zwingen. Am Ende stand wieder eine 1:2-Niederlage.

Bobingen hat den Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Landesliga verpasst. Gegen den FC Ehekirchen zeigten die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel. Bereits kurz nach Anpfiff konnte Maximilian Krist im Strafraum der Gäste nur in allerletzter Sekunde am Abschluss gehindert werden. Kurz darauf gab es dann eine Schrecksekunde für Bobingen, als der Ball im Bobinger Netz landete. Der Treffer nach einer Ecke wurde allerdings zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt.

Dann kam der Aufsteiger immer besser ins Spiel. Die hoch gehandelten Gäste aus Oberbayern zeigten sich beeindruckt vom klaren und zielstrebigen Spiel des Aufsteigers. Der Ball lief gut durch die Bobinger Reihen und es wurde konsequent nach vorne gespielt. Einzig die Schwäche im Abschluss blieb den Bobingern treu. Bis sich in der 13. Spielminute der wieder einmal sehr auffällig agierende Berkay Akgün ein Herz fasste und aus mehr als 20 Metern Torentfernung abzog. Er hämmerte den Ball direkt unter die Querlatte und ließ dem Gästetorwart keine Chance. Die 1:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. In der Folge blieb der TSV die bessere Mannschaft. Der gute Keeper der Oberbayern, Simon Lenk, musste mehr als einmal Kopf und Kragen riskieren, um die Bobinger Angreifer am Torschuss zu hindern. Dabei verpassten es die Gastgeber, in dieser Spielphase einen zweiten Treffer nachzulegen.

Das Pech des Tüchtigen. In letzter Sekunde wurde Leon Göttinger allein vor dem Tor noch vom Verteidiger abgelaufen. Foto: Elmar Knöchel

Ein individueller Fehler führt wieder einmal zu einem Gegentor

Allerdings ließen die blitzschnellen Angreifer der Gäste ihre Gefährlichkeit immer wieder aufblitzen. Zunächst schaffte es die Bobinger Defensive mit vereinten Kräften, zu klären. Bis zur 35. Minute. Dann kam wieder einmal der Moment, der in dieser Saison, fast schon obligatorisch, die Bemühungen der Kicker um Kapitän Hüseyin Tomakin zunichte machte: Ein nicht allzu gefährlicher Konter der Ehekirchner wurde abgefangen. In der Vorwärtsbewegung spielte Linksverteidiger Nicolai Petereit einen Pass in die Beine des Gegners. Im Anschluss reichten drei schnelle Pässe, um die unsortierte Abwehr zu überspielen. In der Mitte hatte Maximilian Schmidt wenig Mühe, den Ball ins Bobinger Tor zu schieben. Passend zur Entstehungsgeschichte des Treffers sah auch Bobingens Torhüter Laurin Sommer am Ende der Fehlerkette etwas unglücklich aus. So ging es für den TSV Bobingen wieder einmal, statt mit einer verdienten Führung, nur mit einem Unentschieden in die Pause.

Der in der ersten Halbzeit sehr auffällige Berkay Akgün erzielte mit einem Weitschuss die Bobinger Führung (blaues Trikot links). Foto: Elmar Knöchel



Auf eine sehr gute erste Halbzeit des TSV Bobingen folgt der Einbruch

Zu Beginn der zweiten Hälfte geschah dann, was in Bobingen mittlerweile fast schon zur Regel wird. Während die Gäste aggressiv und hellwach aus der Kabine kamen, hatte der Aufsteiger Mühe, nach einer hervorragenden ersten Halbzeit erneut ins Spiel zu kommen. Die Elf in Blau fand lange 15 Minuten kein Mittel, den Spielfluss der Kicker von Trainer Michael Panknin effektiv zu stören. Eroberte Bälle kamen postwendend zurück. Letztlich war es glücklich, dass sich der TSV in diesen Minuten keinen Gegentreffer einfing. Dann kam so langsam wieder mehr Zug ins Bobinger Spiel und das Match wurde offener. Bobingen erspielte sich noch zwei gute Torchancen. Aber Maximilian Krist und Leon Göttinger scheiterten knapp. Bitter, dass dann in der 84. Spielminute der FC Ehekirchen seine Klasse zeigte. Mit einem mustergültigen Angriff, ausgehend von einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner, trieben sie die Kugel über viele Stationen nach vorn, ohne dass ein Bobinger Spieler an den Ball gelangen konnte. Dieser mustergültige Angriff war nicht mehr zu verteidigen und die 1:2-Niederlage besiegelt. Als Fazit steht ein Satz von Bobingens Torwarttrainer Adrian Schlotterer, der in Bobingen mittlerweile zum Standard wird: "Wir haben gut gespielt, am Ende hat es leider wieder nicht gereicht."





In der ersten Halbzeit lieferte der Aufsteiger in Bau ein gutes Spiel (am Ball Maximilian Krist). Foto: Elmar Knöchel

TSV Bobingen Laurin Sommer, Leon Göttinger, Elias Ruf, Luis Müller, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati (Samuel Olejnik 88.), Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün, Hüseyin Tomakin (Michael Zedelmeier 76.) Tore 1:0 Berkay Akgün (13.), 1:1 Maximilian Schmidt (35.), 1:2 Matthias Rutkowski (84.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Julian Perl

Neuzugang Leon Göttinger (blaues Trikot), war wieder einer der Bobinger Aktivposten. Foto: Elmar Knöchel