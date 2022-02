Bobingen steuert auf eine Neuverschuldung von zwölf Millionen Euro zu

Plus Der Bobinger Stadtkämmerer ruft zu einem Sparkurs auf. Zweiter Bürgermeister Armin Bergmann fordert Optimismus.

Haushaltsdebatten sind langwierig. Das zeigte sich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bobingen. Fast fünf Stunden saßen die Mitglieder des Gremiums zusammen und berieten die Finanzlage.