Bobingen

vor 33 Min.

Bobingen steuert auf Rekord-Neuverschuldung zu

Plus Knapp zwölf Millionen Euro wird sich der Bobinger Stadtkämmerer im Laufe des Jahres bei den Banken leihen müssen. Eine endgültige Entscheidung zum Fortbestand des Hallenbades ist weiterhin nicht gefallen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Der Bobinger Schuldenberg wächst. Zum Gesamtschuldenstand von 12,6 Millionen Euro am Ende das Jahres 2022 werden in diesem Jahr fast zwölf Millionen dazukommen. Dieser Betrag wäre noch höher gewesen, hätte der Stadtrat nicht in den vergangenen Wochen an verschiedensten Stellen den Rotstift angesetzt. Viele geplante Projekte, wie die Neugestaltung des Brunnenplatzes in der Siedlung, wurden verschoben oder ganz gestrichen.

"Alle bisher angedachten Pläne, unsere Wahlversprechen und auch grundlegende Bedürfnisse unserer Stadt mussten und müssen neu durchdacht und aufgestellt werden", sagte Bürgermeister Klaus Förster in seiner Haushaltsrede. Wie auch Privathaushalte hätte die Stadt Bobingen mit den Nachwirkungen der Pandemie und den Verwerfungen, die der Ukrainekrieg ausgelöst habe, zu kämpfen. Bei laufenden Projekten seien Preissteigerungen von 20 bis 30 Prozent zu verzeichnen. Die Personalkosten seien stark gestiegen, obwohl die Stadt keine einzige neue Stelle beantragt habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen