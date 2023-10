Bobingen unterliegt nach zwei unterschiedlichen Hälften

Trotz guter erster Hälfte unterliegt der TSV Bobingen am Ende gegen den favorisierten FC Kempten mit 0:4. Letzten Endes besiegelte eine Gelb-Rote Karte die Niederlage.

Sehr engagiert, mit gutem Pressing und viel Aufwand im Mittelfeld zeigte sich der Aufsteiger aus Bobingen dem Favoriten aus Kempten durchaus ebenbürtig. Das Bobinger Mittelfeld, allen voran wieder einmal Paul Simler und Michael Zedelmeier, waren für viele Ballgewinne verantwortlich. Das Pressing funktionierte gut. Der FC Kempten hatte Mühe, ins Spiel zu kommen. Auch Elias Ruf sorgte immer wieder für Wirbel vor dem Strafraum der Gäste. Doch das alte Problem, das den TSV Bobingen jetzt schon die ganze Saison verfolgt, war auch in diesem Spiel wieder zu sehen. Es fehlen einfach die Torchancen. Am Sechzehnmeterraum ist meist Schluss für die Bobinger Angreifer. Allerdings konnten sich auch die Allgäuer im ersten Durchgang so gut wie keine Chancen erarbeiten. Eine Schlüsselszene gab es in der 16. Spielminute, als Abwehrspieler Manuel Britsch auf Seiten der Bobinger für ein Allerweltsfoul die Gelbe Karte sah. Das sollte sich im Verlauf des Spiels noch rächen. Prinzipiell sahen die leider nur 80 Zuschauer eine gute erste Halbzeit. In der 49. Spielminute gab es dann doch noch eine gute Gelegenheit für den FC Kempten. Nachdem der Ball am Bobinger Pfosten gelandet war, klärte am Ende Paul Simler.

Elias Ruf (am Ball) machte im offensiven Mittelfeld der Bobinger wieder ein gutes Spiel. Doch am Ende war aller Einsatz vergebens. Foto: Elmar Knöchel

Nach guten ersten 45 Minuten kassiert Bobingen vier Treffer in einer Halbzeit

Wie schon so oft in dieser Spielzeit kamen die Gegner des TSV Bobingen im zweiten Durchgang besser ins Spiel. Anscheinend hatte das Kemptener Trainerteam die Bobinger Spielweise gut analysiert. Der Favorit konnte sich immer besser befreien und Bobingen hatte längst nicht mehr so viele Spielanteile, wie noch in den ersten 45 Minuten. Bereits in der 50. Spielminute nutze der FC Kempten dann eine Unaufmerksamkeit in der Bobinger Abwehr und Thilo Wilke erzielte das 1:0 für die Gäste. Daraufhin versuchten die Spieler von Christopher Detke und Sebastian Jeschek wieder besser ins Spiel zu kommen. Nur acht Minuten nach der Kemptener Führung hämmerte Kapitän Hüseyin Tomakin einen Fernschuss aus rund 20 Metern an die Querlatte. Nur wenig später hatte der Kemptener Torwart Yannick Rakiecki alle Mühe, einen Freistoß von Maximilian Krist um den Pfosten zu lenken. Gerade, als der TSV Bobingen versuchte, druckvoller nach vorn zu spielen, lief die Abwehr in einen klassischen Konter. Levi Kraus hatte in der 68. Spielminute keine Mühe, Laurin Sommer im Tor der Bobinger zu überwinden. Nur kurze Zeit später rächte sich dann die Gelbe Karte aus der ersten Spielhälfte. Nach einem harten Foul an der Außenlinie sah Manuel Britsch Gelb-Rot. Nach der kleinlichen Gelben Karte aus der ersten Hälfte war der Aufsteiger jetzt in der Unterzahl. Und das nutzten die routinierten Allgäuer. Nur acht Minuten nach dem Platzverweis fiel das 0:3 durch Luca Wollens. Die Bobinger Abwehr war nach dem Ausscheiden von Manuel Britsch noch nicht richtig sortiert und sah beim Gegentreffer nicht gut aus. Dass dann in der 87. Spielminute auch noch der vierte Treffer für Kempten durch Philip Simon fiel, war das eindeutig zu viel. Nach dem Spielverlauf fiel der Sieg der Allgäuer eindeutig zu hoch aus. Der TSV Bobingen steht am Ende mit leeren Händen da. Hauptursache waren wieder die fehlenden Torgelegenheiten und in einigen Szenen eine wacklige Abwehr. Damit konnte das Team aus zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen letztlich nur einen Punkt zu Hause behalten.

TSV Bobingen Laurin Sommer, Michael Zedelmeier( Florian Kohler 73.), Leon Göttinger (Samuel Olejnik 84.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist (Manuel Hampp 84.), Manuel Britsch, Berkay Akgün (Nicolai Petereit 73.), Hüseyin Tomakin FC Kempten Yannick Rakiecki, Ahmed Mekhimar, Thilo Wilke, Marcell Graf, Jeremy Holzer, Levi Kraus (Yannick Müller 70.), Mike Kämpf (Daniel Betz 61.), Deniz Yilmaz (Philip Simon 67.), Raphael Meßlang, Luca Wollens, Timo Lutz Tore 0:1 Thilo Wilke 50.), 0:2 Levi Kraus (66.), 0:3 Luca Wollens (76.), 0:4 Philip Simon (87.) Zuschauer 80, Schiedsrichter Maximilian Hafeneder Besonderes Vorkommnis Gelb-Rote Karte für Manuel Britsch









