Bobingen verabschiedet sich aus der Landesliga

Im letzten Heimspiel der Saison kommt der VfL Kaufering nach Bobingen. Kaufering könnte durch einen Sieg der Relegation noch entkommen.

Während für den TSV Bobingen der Abstieg bereits besiegelt ist, könnte der VfL Kaufering, der momentan auf Platz 15 der Tabelle liegt, die Relegation noch vermeiden. Denn die direkten Konkurrenten Illertissen II und Karlsfeld spielen gegeneinander. Und in dieser Saison gilt, dass die beiden punktbesten 14. nicht Relegation spielen müssen. Daher werden die Gäste wohl noch einmal alles geben.

Das letzte Spiel von Trainer Sebastian Jeschek

In Bobingen dagegen stehen die Zeichen auf Abschied. Für Trainer Sebastian Jeschek wird es das letzte Spiel als Trainer sein. "Mit Sebastian Jeschek verlieren wir ein Bobinger Urgestein", sagt Abteilungsleiter Marco Di Santo. "Basti war 16 Jahre lang dem TSV treu und hat viel für den Verein geleistet." In über 300 Spielen sei er zunächst zum Kapitän gereift, dann zum Co-Trainer und zuletzt zum Trainer. Aufgrund seines Fleißes und seines großen Fußballwissens, aber auch seiner Freude am Detail, habe er viel für den TSV Bobingen geleistet. "Sein Meisterstück hat er gemacht, als er gleich in seinem ersten Trainerjahr den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Ein historischer Erfolg, der immer mit seinem Namen verbunden sein wird", so Abteilungsleiter Di Santo.

Maximilian Krist wird den TSV Bobingen verlassen

Und noch ein Abschied steht in Bobingen an. Auch Offensiv-Spieler Maximilian Krist wird den Verein verlassen. "Maxi ist vor drei Jahren zu uns gekommen und hat unserem Spiel vom ersten Training an seinen Stempel aufgedrückt", lobt Marco Di Santo. Er sei mitverantwortlich für die Erfolge der letzten Zeit und er hätte ihn gerne auch in Zukunft in Blau-Weiß spielen sehen. Auf und neben dem Platz, so Di Santo, würde Maximilian Krist eine große Lücke hinterlassen. "Wir wünschen Maxi bei seiner nächsten Station als Spieler viel Glück und sind sicher, dass er auch dort einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird."

Freier Eintritt im letzten Landesliga-Spiel

Für das letzte Heimspiel in der Landesliga haben sich die Fußballer des TSV Bobingen noch etwas einfallen lassen. Um sich bei ihren treuen Fans, die das Team durch diese schwierige Saison begleitet haben, zu bedanken, wird es am Samstag beim Spiel gegen Kaufering freien Eintritt geben. Sodass noch einmal alle den Abschied aus der Landesliga, die Verabschiedung von Trainer Sebastian Jeschek und auch den letzten Auftritt von Maximilian Krist als Spieler des TSV Bobingen miterleben können.

Das Match im Bobinger Siegmundpark beginnt am Samstag, dem 18. Mai, um 14 Uhr. Schiedsrichter der Partie wird Andreas Kasenow sein.

