Bobingen verliert trotz großem Kampf in Unterhaching

Chancenlos in der ersten Halbzeit, spielte der TSV Bobingen eine bärenstarke zweite Hälfte. Am Ende reichte es leider nur zu einer etwas unglücklichen 2:3-Niederlage.

Von der ersten Sekunde an stand Aufsteiger Bobingen beim Auswärtsspiel gegen Unterhaching unter Druck. Die laufstarken und sehr offensiv agierenden Hachinger ließen der Bobinger Defensive kaum eine Verschnaufpause. Kapitän Hüseyin Tomakin hatte seine Abwehr zwar wieder sehr gut organisiert, doch der Druck auf die Kette war enorm hoch. So kam es, dass auch das Bobinger Mittelfeld nahezu komplett in der Verteidigung gebunden war. Die Stürmer konnten in den ersten 45 Minuten so gut wie nie für Entlastung sorgen. Das Spiel fand fast ausschließlich in der Bobinger Hälfte statt. Zwar brachten die Bobinger Verteidiger immer wieder einen Fuß dazwischen, trotzdem war es nur eine Frage der Zeit, bis die junge Unterhachinger Truppe in Führung ging. Das passierte in der 25. Spielminute. Die Bobinger Deckung bekam einen hohen Ball im Sechzehner nicht unter Kontrolle und Dominique Girtler staubte am zweiten Pfosten aus leicht abseitsverdächtiger Position ab. Den zweiten Hachinger Treffer erzielte Andreas Hirtleiter in der 23. Spielminute. Einen wirklichen Vorwurf kann man der Bobinger Deckung in dieser Situation nicht machen. Es war ein schöner Spielzug, der am Ende kaum noch zu verteidigen war. Hätte Bobingens Torwart Laurin Sommer nicht einen guten Tag gehabt, wäre die Führung zur Pause wohl noch höher ausgefallen.

Bobingen kommt nach der Pause stark zurück

Nach der Halbzeitpause veränderte sich das Spiel. Der Aufsteiger aus Bobingen agierte plötzlich wesentlich zielstrebiger. Es war als hätte Spielertrainer Christopher Detke die Handbremse im Spiel nach vorne bei seiner Mannschaft lösen können. War Haching im ersten Durchgang haushoch überlegen, bekam der TSV im zweiten Abschnitt mehr und mehr Aktionen nach vorn. In der 58. Minute hätte dann bereits der Anschlusstreffer fallen können, als der sehr aktive Christian Frickinger mit einem Weitschuss nur die Querlatte traf. Vier Minuten später war es jedoch soweit. Bobingens Spielertrainer Christopher Detke beendete höchstpersönlich die Bobinger Torflaute. Er setzte im Strafraum nach und nutzte einen Torwartfehler des jungen Hachinger Keepers eiskalt zum Anschlusstreffer. Dieses Tor wirkte wie eine Befreiung. Plötzlich waren gute Offensivkombinationen zu sehen, der Aufsteiger glaubte daran, das Spiel noch drehen zu können. Doch wie sooft im Fußball: Genau in der Phase, während der Bobingen mehr und mehr Druck aufbaute, kamen die jungen Gastgeber nach einem gut zu Ende gespielten Konter zum dritten Treffer durch Florian Markert. Die Bobinger Abwehr war zwar zur Stelle, doch nachdem Hüseyin Tomakin nicht klären konnte, war der Weg zum Tor frei.

Aber der Aufsteiger gab sich nicht auf und blieb weiter dran. Als in der 90. Minute Berkay Akgün im Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte Maximilian Krist den fälligen Foulelfmeter mit einem strammen Schuss. In der letzten Aktion stürmte dann auch noch Torwart Laurin Sommer. Doch es blieb beim 2:3 aus Bobinger Sicht. Betrachtet man nur die erste Halbzeit, geht der Unterhachinger Sieg durchaus in Ordnung. Aufgrund der unglaublichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hätte der Aufsteiger allerdings einen Punkt durchaus verdient gehabt.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Emre Cevik (59: Nicolai Petereit), Leon Göttinger (70. Berkay Akgün), Christopher Detke (82. Jonas Macht), Sandro Burghard, Elias Ruf (85. Cemal Mutlu), Christian Frickinger, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Hüseyin Tomakin Zuschauer 100 Schiedsrichter Elias Schriefer

