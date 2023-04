Bobingen will gegen Oberstdorf nachlegen

Etwas überraschend hat der TSV Bobingen am Wochenende die Tabellenführung übernommen. Gegen Oberstdorf soll die am Samstag natürlich verteidigt werden.

Mit zwei Siegen am Osterwochenende übernahm der TSV Bobingen die Tabellenführung in der Bezirksliga. Das kam etwas überraschend durch unerwartete Punktverluste der Konkurrenten SV Egg und Cosmos Aystetten. In Bobingen konnte man sich nicht mehr erinnern, wann der TSV zuletzt an der Spitze der Bezirksliga gestanden hatte. So genau will Trainer Christopher Detke aber auch noch nicht hinschauen. "Von den Spitzenteams kann jedes immer wieder Punkte verlieren", sagte er am Tag nach dem Sieg in Thalhofen. Wenn man jetzt schon zu sehr auf die Tabelle schaue, könne das die Mannschaft auch hemmen. In Bobingen hätten sie das gegen Heimertingen und in Niedersonthofen gespürt. Beide Spiele konnten letztlich nicht gewonnen werden.

Kann der TSV Bobingen die Tabellenführung behalten?

Trotzdem wollen die Kicker von Trainergespann Sebastian Jeschek und Christopher Detke vorne bleiben. Das wird gegen den kommenden Gegner schwierig genug. Im mehrfach verlegten Hinspiel im Allgäu konnte der TSV mit 1:0 die Oberhand behalten. Allerdings sind die Allgäuer schwer einzuschätzen. Dem 10:0-Kantersieg gegen Türkgücü Königsbrunn vor zwei Wochen folgten Niederlagen gegen Aystetten und Kaufbeuren. Vor allem die starke Offensivabteilung muss der TSV Bobingen in den Griff bekommen, denn der Siebte der Tabelle hat bereits 65 Treffer erzielt. Zum Vergleich: Tabellenführer Bobingen bringt es derzeit lediglich auf 46 Tore. Es wird also viel von der Abwehrreihe der Gastgeber abhängen. Und genau dort hat sich am Doppelspieltag an Ostern ein Problem aufgetan. Im Spiel gegen Bad Grönenbach mussten nacheinander zwei wichtige Defensivspieler passen. Sowohl Matteo Ligorati als auch Manuel Britsch wurden bereits in der ersten Halbzeit mit Knieverletzungen ausgewechselt. Beide konnten am Montag in Thalhofen nicht auflaufen und werden wohl auch am Samstag gegen Oberstdorf ausfallen. Das macht einiges an Umbauarbeit in der Deckung notwendig. In Thalhofen hatte das überraschend gut funktioniert, obwohl in den letzten Minuten des Spiels, als der Druck zunahm, dann doch einige Unsicherheiten nicht zu übersehen waren.

Torjäger Florian Gebert ist zurück im Team

Dafür dürfte der TSV Bobingen wieder mit mehr Schlagkraft in der Offensive aufwarten können. Nach überstandener Krankheit wird wohl Florian Gebert wieder ins Team zurückkehren. Ob es für einen Startelf-Einsatz reichen wird, ist aber noch fraglich. Aber auch die anderen beiden Spitzenteams haben schwer einzuschätzende Gegner. Aystetten spielt zu Hause gegen Türkgücü. Die Königsbrunner sind momentan eher im Abwärtstrend, aber trotzdem immer für eine Überraschung gut. Und der SV Egg muss gegen den FC Thalhofen ran. Der hat es den Bobinger Kickern am Ostermontag nicht leicht gemacht. Ein spannender Spieltag scheint also vorprogrammiert.