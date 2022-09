Bobingen will nachts Ampeln abschalten und Strom sparen

Energiesparen ist in aller Munde. Die Stadt Bobingen geht nun daran, Ampeln am zentralen Verkehrsknotenpunkt nachts abzuschalten. Was sich die Stadt verspricht.

Der Kirchplatz ist die Kreuzung mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in Bobingen. Dort treffen sich die Hoch-, die Lindauer und die Römerstraße in Nord-Süd-Richtung. Von Osten kommt die Bahnhofstraße und von Westen die Krumbacher Straße. Zu bestimmten Zeiten sollen dort nun die Ampeln abgeschaltet werden.

Ein Großteil des Verkehrs aus Richtung Siedlung und Straßberg befährt weiterhin diese West-Ost-Achse. Auch die Bahnhofstraße erlebt, vor allem zu den Stoßzeiten, den einen oder anderen Rückstau. Deshalb ist die Lichtzeichenanlage am "großen und kleinen" Kirchplatz, wie die Kreuzung auch genannt wird, aufgeteilt nach den Ampeln an der Hauptstraße und im unteren Bereich an der Römerstraße, am Tag für die Verkehrssicherheit unverzichtbar. In der Nacht sieht es allerdings anders aus.

In Bobingen herrscht nachts deutlich weniger Verkehr

Nach Einschätzung der Bobinger Verkehrsbehörde nimmt der Verkehr in den Nachtstunden dort drastisch ab. So könnte durch eine nächtliche Abschaltung der Ampeln eine jährliche Stromeinsparung von derzeit geschätzten 7699 Kilowattstunden erreicht werden. Das entspräche derzeit einem Wert von rund 2000 Euro und es könnte, beim momentan zugrunde liegenden Strommix, eine Einsparung von rund 1,85 Tonnen CO₂ erfolgen, rechnete Stadtbaumeister Rainer Thierbach in der Sitzung des Bobinger Ferienausschusses vor. Es müsste lediglich die Ampelanlage umprogrammiert werden.

Dies müsse zwar von einer externen Firma erledigt werden, sei aber innerhalb einer Technikerstunde zu bewerkstelligen. Inklusive An- und Abfahrt entstünden dabei lediglich Kosten in Höhe von 350 Euro. Deshalb könne sich die Maßnahme sehr schnell amortisieren, sagt Thierbach. Da auch die Bobinger Polizeiinspektion keine Bedenken geäußert hatte, die Ampeln in der Nacht abzuschalten, beschloss der Ferienausschuss einstimmig, die Neuprogrammierung der Anlage in Auftrag zu geben.

Sobald dies geschehen ist, wird die komplette Lichtzeichenanlage dann in der Zeit von 23 Uhr am Abend bis um 5 Uhr am Morgen abgeschaltet. Von der Krumbacher Straße und der Bahnhofstraße kommend wird dann nur noch ein gelbes Blinklicht zu sehen sein.

