Bobingen zögert mit Beitritt zum Energiewerk

In Bobingen wird der Nutzen eines gemeinsamen Kommunalunternehmens bezweifelt. Der Bürgermeister will nur einsteigen, wenn er auch finanziell profitiert.

Königsbrunn und Schwabmünchen sind bereits beigetreten. Auch die Nachbargemeinden Oberottmarshausen und Wehringen haben den Beitritt zu einem gemeinsamen Energiewerk beschlossen. In Bobingen war es bislang noch nicht Thema im Stadtrat.

Im gemeinsamen Kommunalunternehmen Lech-Wertach-Stauden wollen die Städte und Gemeinden im südlichen Landkreis ihr Wissen und ihre finanziellen Mittel bündeln, um möglichst nutzbringende Projekte für die Region verwirklichen zu können. Im Fokus sollen dabei Windkraft, Photovoltaik, Grüngut, Klärschlamm, Geothermie, Nah- und Fernwärmenetze stehen. Ein Hauptanliegen wird sein, das Feld der Energieerzeugung nicht Großinvestoren zu überlassen, sondern die Wertschöpfung in der Region zu halten. Auch die Bürger sollen profitieren. Es soll für die jeweiligen Projekte Bürgerbeteiligungen geben. "Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht nur die Windräder vor die Nase gesetzt bekommen, sondern auch davon profitieren", sagt Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl. Das Energiewerk soll dabei die "Wissenszentrale" bilden. Denn es sei unmöglich, in jeder einzelnen Kommune Fachleute für alle Zweige der Energiegewinnung zu beschäftigen.

Finanzierung auf mehrere Schultern verteilen

So könnten die einzelnen Gemeinden dann immer auf das komplette Wissen zurückgreifen, um ihre Projekte zu planen. Unter dem Dach des Energiewerks sollen dann die einzelnen Projekte umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil dabei sei, dass die Kommunen die Entscheidungen für Projekte auf eigenem Grund zwar selber in der Hand haben, sich aber dann auch an den Vorhaben der anderen Kommunen beteiligen können. So sei man flexibler und die Finanzierung sei auf mehrere Schultern verteilt, sagte Feigl.

Bürgermeister ist sich beim Nutzen des Energiewerks unsicher

Während man in den meisten Kommunen im südlichen Landkreis von dem Konzept überzeugt ist, sieht das Bobingens Bürgermeister Klaus Förster anders. Auf Nachfrage von Stadtrat Franz Handschuh (FBU), wann denn das Thema in Bobingen auf der Tagesordnung stehen werde, sagte Förster: "Der Beitritt zu diesem Energiewerk würde Bobingen innerhalb von fünf Jahren einen Mitgliedsbeitrag von 180.000 Euro kosten. Dabei weiß ich noch nicht, welche Projekte konkret angegangen werden sollen. Ich höre immer nur Windkraft." Man könne in Bobingen das Unternehmen Windkraft alleine stemmen. "Dazu brauchen wir die anderen nicht", sagte Förster. Er erklärte, dass er in der nächsten Zeit etwas zu dem Thema vorbereiten werde, um den Stadtrat zu informieren. Er betonte, dass er nur Geld ausgeben werde, wenn er auch wisse, was er dafür bekomme.

