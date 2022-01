Bobingens Bürgermeister beklagt fehlende Disziplin beim Müll

Plus Das Entsorgungsverhalten mancher Bürgerinnen und Bürger gibt dem Bobinger Stadtchef Anlass zur Sorge. Während der Haushaltsdebatte im Bauausschuss wird er deutlich.

Bürgermeister Klaus Förster sieht Bobingen eigentlich gut aufgestellt beim Thema Müllentsorgung. Es gebe genügend Containerplätze zur Entsorgung von Glas und Papier. Die meisten Arten von Sperrmüll könnten am Wertstoffhof kostenlos abgegeben werden. Trotzdem gebe es wachsende Probleme.