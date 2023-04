Bobingens Sportler des Jahres schießt den TSV zum Sieg

Ein schwieriges Spiel gegen Oberstdorf endet mit einem 1:0 für den TSV Bobingen. Damit bleiben die Bobinger auf jeden Fall Tabellenführer.

Nach der überraschenden Übernahme der Tabellenführung am letzten Wochenende galt es für die Bobinger Bezirksligakicker die Spitzenposition zu verteidigen. Kein leichtes Unterfangen gegen starke Oberstdorfer. So begann der Tabellenführer sehr respektvoll. Aus einer, für Bobinger Verhältnisse, dichten Deckung versuchte die Elf von Trainer Sebastian Jeschek kontrolliert nach vorne zu spielen. Nach zwei Spielen krankheitsbedingter Pause war Toptorjäger Florian Gebert auf Bobinger Seite wieder dabei. Er war vor Spielbeginn als Landkreissportler des Jahres ausgezeichnet worden. Bei einem Online-Voting unserer Heimatzeitung zu Beginn des Jahres war er von unseren Lesern gewählt worden. Aus den Händen von Sportredakteur Norbert Staub nahm er die Auszeichnung entgegen. Und Gebert zeigte sogleich, dass er die Auszeichnung zu recht erhalten hatte. Durch ihn bekam das Offensivspiel der Detke-Elf wieder mehr Zug nach vorne. Allerdings waren Torchancen im ersten Durchgang rar. Das lag vor allem daran, dass der Gegner aus dem Allgäu zwar tief stand, aber durch blitzschnelles Umschalten immer wieder gefährlich vors Bobinger Tor kam. Dadurch konnte der TSV nicht wirklich die Kontrolle im Mittelfeld erlangen. Gefährlich wurde es im Gästestrafraum meist nur durch Standardsituationen. So hatte Bobingens Spielertrainer Christopher Detke Mitte der ersten Halbzeit eine sehr gute Chance. Völlig alleinstehend köpfte er den Ball dann aber mit wenig Druck Richtung Tor. Hätte er bemerkt, dass er völlig unbedrängt gewesen ist, hätte er den Ball annehmen und überlegt aufs Tor bringen können. So blieb es beim bis dahin durchaus leistungsgerechten Unentschieden. Das Spiel plätscherte weiter dahin. Bis zur 45. Spielminute. Florian Gebert nahm einen Pass in die Spitze an, ließ einen Gegner aussteigen und kam dann zu Fall. Schiedsrichter Daniel Weber zeigte nach kurzem Zögern auf den Punkt. Diese Chance ließ sich der frischgebackene Sportler des Jahres nicht entgehen. Mit einem strammen Flachschuss ließ er dem Oberstdorfer Schlussmann, Kay Kähni, keine Chance und machte den Führungstreffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit versuchten die Bobinger Kicker, entgegen ihrer sonstigen Spielweise, weiterhin aus einer sicheren Deckung heraus nach vorne zu spielen. Dadurch gab es auch im zweiten Durchgang relativ wenig Torgelegenheiten. Aber auch der FC Oberstdorf hatte kaum nennenswerte Chancen. Vor allem der starke Oberstdorfer Stürmer, Joichiro Shibata, der vor zwei Wochen gegen Türkgücü Königsbrunn gleich viermal getroffen hatte, war von der Bobinger Defensivabteilung völlig abgemeldet. Um das Mittelfeld zu stärken, brachte Bobingens Coach dann in der 75. Minute Cemal Mutlu für Gebert. Der war nach überstandener schwerer Erkältung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Doch für Mutlu sollte es ein kurzer Einsatz werden. Nach seinem zweiten Ballkontakt fasste er sich an den Oberschenkel und musste nach nur vier Minuten auf dem Platz wieder ausgewechselt werden. Für ihn kam Jonas Macht. Der FC Oberstdorf wurde gegen Ende der Partie im Angriff etwas zielstrebiger und kam mit einem Pfostenschuss dem Ausgleich ziemlich nahe. In der Schlussminute wurde dann dem TSV nach einem mustergültigen Konter ein offensichtlicher Elfmeter nicht zugesprochen, als Manuel Hampp im Strafraum gelegt wurde. Danach war Schluss und der TSV Bobingen konnte, dank Torjäger und Sportler des Jahres Florian Gebert, einen zwar knappen, aber nicht unverdienten Sieg feiern.

TSV Bobingen: Laurin Sommer (Tor), Hüseyin Tomakin, Berkay Akgün (75. Michael Zedelmeier), Christopher Detke, Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger (85. Manuel Hampp), Florian Gebert (75. Cemal Mutlu/79. Jonas Macht), Nicolai Petereit, Maximilian Krist, Arian Zabeli