Das sagen die Betroffenen zur Schließung des Hallenbads Aquamarin

Am Tag, nachdem bekannt wurde, dass das Bobinger Bad schließt, ist die Betroffenheit groß. Was die Menschen sagen.

Das Bobinger Hallenbad gehört zu Bobingen. Die Stadt ohne das Hallenbad kann sich eigentlich niemand so recht vorstellen. Trotzdem schließt das Bad am kommenden Sonntag für immer seine Türen. Ob ein Neubau zu verwirklichen sein wird, ist mehr als unklar.

Monika Deininger hat sich schon seit langer Zeit für den Erhalt des Bades eingesetzt. Natürlich ist sie jetzt traurig. "Bobingen verliert ein Stück Lebensqualität. Ich kenne viele Freizeitschwimmer, die gerne ins Bobinger Bad gegangen sind. Einige davon täglich." Immerhin gebe es das Freibad ja weiterhin. Sie werde in Zukunft mit ihren Enkeln nach Kaufering zum Schwimmen fahren. Sie hofft darauf, dass die Bobinger Stadtregierung ihre Ankündigung wahr machen wird, in Bobingen ein neues Hallenbad zu bauen.

"Ich bin dann erst einmal arbeitslos", sagt Heike Weyer. Sie hat über lange Zeit Wassergymnastikstunden im Bobinger Hallenbad angeboten. Sie müsse sich jetzt, zumindest für die Wintersaison, ein neues Betätigungsfeld suchen. Wassergymnastik sei eigentlich unverzichtbar, sagt Weyer. Ihre Stunden hätten hauptsächlich Menschen besucht, die sich aufgrund von Erkrankungen nur noch im Wasser bewegen könnten. Das falle jetzt weg. Natürlich fürchtet sie, jetzt Kunden zu verlieren. Ausweichmöglichkeiten seien rar. Und ihre Kursteilnehmer, viele davon ältere Semester, würden gerade im Winter längere Autofahrten scheuen. Ein Ausweichen nach Kaufering sei für sie daher nicht denkbar. Heike Weyer ist auch Vorsitzende des Gesundheitssportvereins Augsburg. Die Aqua-Kurse im Bobinger Bad seien ein zentraler Bestandteil des Clubangebots. "Wahrscheinlich stehen wir vor der Auflösung, denn uns wird die Grundlage unserer Tätigkeit entzogen", sagt Weyer. Die Aqua-Kurse im Freibad werden allerdings weiterhin angeboten.

Schließung des Bobinger Aquamarin gleicht für TSV einer Katastrophe

Einer Katastrophe gleich kommt die Schließung des Aquamarin-Hallenbades für die Schwimmabteilung des TSV Bobingen. Der Vereinsvorsitzende Alfred Mrasek befürchtet, dass jetzt die ganze Abteilung wegbrechen könnte. "135 Mitglieder sitzen buchstäblich auf dem Trockenen", sagt der Vereinschef. Es gebe kaum Alternativen. Es sei natürlich absolut verständlich, dass andere Gemeinden mit Hallenbad - wobei das nicht mehr viele seien - erst einmal die eigenen Vereine bevorzugen würden. Ob da für den TSV Bobingen noch Wasserzeiten zu bekommen seien, das stehe in den Sternen.

Kerstin Gießer, Abteilungsleiterin der Bobinger Schwimmabteilung, weiß noch nicht, wie es weitergehen wird. "Wir haben hauptsächlich Kinder und Jugendliche in unseren Reihen. Längere Fahrten, gerade am Abend, sind da schwer zu realisieren." Sie könnten ja nicht einfach irgendwo eine freie Wasserstunde am Abend buchen. "Wir können Kindern keine Schwimmstunden nach 21 Uhr anbieten", sagt Gießer. Ein weiteres Problem sei die sportliche Ausrichtung der Bobinger Orcas. "Für unsere Leistungssportler brauchen wir unbedingt drei Trainingszeiten in der Woche. Wenn wir das nicht gewährleisten können, kann man es keinem leistungsorientierten Schwimmer verdenken, wenn er sich einen neuen Verein sucht." Zudem habe sie jetzt erst einmal ein logistisches Problem. Denn der Verein habe viele Gerätschaften im Bad eingelagert. Jetzt müsse dafür erst einmal ein Platz gefunden werden. "Wir wollen die Sachen ja nicht wegwerfen. Schließlich könnte es ja in ein paar Jahren wieder ein Bad in Bobingen geben."

Lesen Sie dazu auch

Probleme gibt es auch für die Bobinger Wasserwacht. Deren Vorsitzender, Martin Gschwilm, hat ähnliche Sorgen. "In Zukunft wird es in Bobingen mehr Nichtschwimmer geben." Rund 200 Kinder hätten bei der Wasserwacht im Bobinger Hallenbad pro Jahr das Schwimmen gelernt. Gleichzeitig sei das für den Verein die wichtigste Finanzquelle gewesen. Schwimmunterricht im Freibad sei schwierig, sagt der Wasserwachtchef. Denn man müsse feste Zeiten buchen, zu denen das Wetter nicht immer mitspiele. Gerade für Kinder seien die Temperaturen aber ein nicht zu vernachlässigendes Thema. "Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Kinder nach 20 Minuten zu frieren beginnen und die Lippen blau werden." Ein vernünftiger Schwimmunterricht sei daher im Freibad kaum durchführbar.