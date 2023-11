Bobinger Feuerwehrfahrzeuge brauchen mehr Platz

Die Bobinger Feuerwehr hat Probleme, Einsatzorte in der vorgegebenen Zeit zu erreichen. Grund ist auch das Nadelöhr Krumbacher Straße. Was sich dort ändern soll.

Das Bobinger Feuerwehrhaus liegt etwas ungünstig im Gewerbegebiet am Stadtrand. Eine der Hauptanfahrtsrouten für die Einsatzkräfte auf dem Weg zur Wache ist dabei die Krumbacher Straße. Auch die Einsatzfahrzeuge nutzen die Straße, um möglichst schnell zum Einsatzort zu gelangen. Dabei würden sich die Fahrbahnteiler in der Straße ungünstig auf das schnelle Vorankommen auswirken, hatten die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr bemängelt.

Da man im Stadtrat die Belange der Feuerwehr sehr ernst nehme, wie Stadtrat Herwig Leiter in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekräftigte, wurde über mögliche Verbesserungen in der Krumbacher Straße beraten. Speziell der durchgehende Fahrbahnteiler zwischen der Einmündung der Parkstraße und dem Kreisverkehr an der Hoechster Straße sei für die Feuerwehr ein Hindernis, sagte Tiefbauamtsleiter Martin Weis. Als Ergebnis der Beratungen im Bauausschuss soll das Tiefbauamt den bisherigen Vorentwurf zum Rückbau des Fahrbahnteilers zu einer baureifen Planung inklusive Kostenberechnung weiterführen.

Fahrbahnteiler in der Krumbacher Straße sollen verkleinert werden

In dem entsprechenden Bereich gebe es bereits Absenkungen im Fahrbahnteiler, so Weis. Diese seien aber zu kurz, um ein sicheres Überholen zu gewährleisten. Außerdem müssten die Fahrzeuge zum Ausscheren die Geschwindigkeit stark reduzieren. Das führe immer wieder zu Verzögerungen. Daher sollen die Bereiche mit Absenkungen verlängert und noch tiefer abgesenkt werden. Die dortigen Inselköpfe mit Grünstreifen sollen zurück gebaut werden. Dazu müssten auch Bäume gefällt werden. Als Ersatz sollen Sperrflächen mit Fahrbahnmarkierungen erstellt werden. Die Kosten für die Maßnahmen würden momentan auf rund 300.000 Euro geschätzt, legte Tiefbauamtsleiter Weis dar. Die Baumaßnahme ist, die Bereitstellung der Geldmittel im Haushaltsplan vorausgesetzt, im Laufe des Jahres 2024 geplant. Dazu muss die Krumbacher Straße rund vier Wochen lang gesperrt werden.

Lesen Sie dazu auch