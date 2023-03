Bobinger Frauentag: Iranerin schildert die Situation in ihrer Heimat

Der Internationale Frauentag lockt mit einem vielseitigen Programm in die Bobinger Singoldhalle.

Bereits 2020 hätte der Internationale Bobinger Frauentag sein 20-jähriges Bestehen feiern können. Damals musste die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden. In diesem Jahr holt das Kulturamt der Stadt Bobingen, das den Frauentag seit Beginn in Zusammenarbeit mit Bobinger Frauengruppen organisiert, den besonderen Frauentag nach. Es wird einen ganzen Nachmittag lang gefeiert.

Von 14 bis 20 Uhr gibt es in der Singoldhalle Bobingen die verschiedensten Programmpunkte. Ein Höhepunkt ist der Eröffnungsvortrag, der seit Beginn des Frauentags unter dem Motto "Visionen leben" steht. "Frau. Leben. Freiheit – Die Revolution der Frauen im Iran" – unter dieser Überschrift berichtet die Journalistin, Autorin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk, Shahrzad Eden Osterer, um 14.30 Uhr über die aktuelle Lage in ihrem Geburtsland Iran. Sie ist dort aufgewachsen und verfolgt die Proteste der Frauen, die durch den gewaltsamen Tod der 22-jährigen Iranerin Jina Mahsa Amini ausgelöst wurden. Obwohl das Regime auf diese Proteste mit brutaler Gewalt, Todesurteilen und Hinrichtungen reagiert, geben dennoch viele mutige Frauen dort nicht auf, für ihre Rechte zu kämpfen. Können sie mit ihren Aktionen das Frauenbild in der iranischen Gesellschaft verändern? Und was können wir beitragen? Darüber spricht Shahrzad Eden Osterer.

Mit 48 Jahren zum Iron Man

Umrahmt wird der Vortrag von zwei Auftritten der Tanzgalerie Kuschill. Um 16.30 Uhr spricht Gabriela Harnischfeger über ihre Motivation, im Alter von 48 Jahren den Iron-Man-Triathlon in Hawaii zu gewinnen. Sie stellt ihr Buch "Life Changing Triathlon: In jedem Alter zum Finisher werden" vor. Die Soziologin Katrina Dibah-Lavorante referiert danach zum Thema "Schubladen in unseren Köpfen, Frauenbilder – Vorurteile und Klischees?" im großen Saal der Singoldhalle.

Zum Programm gehören auch mehrere Vorträge in den Gruppenräumen und ein buntes Angebot von Informations- und Verkaufsständen im Foyer der Singoldhalle, wie Kulturamtsleiterin Sandra Hartl berichtet. "Neu ist hier, dass im Foyer auch regionale Produkte zur Verkostung und zum Verkauf angeboten werden. Hier präsentierten sich zwei Direktvermarkterinnen sowie der Bobinger Stoffhandel Glitzerpüppi, der auch eigene Stoffe zum Verkauf mitbringt." Faire Produkte aus dem Weltladen, ein Büchertisch mit Frauenliteratur (Bücher Di Santo), Designermode "made in Bobingen" (Isabel Nörenberg), selbst gemachte Körbe (türkische Frauengruppe) und bunte Frühlingssträuße (Renate Oswald) wechseln mit zahlreichen Informationsständen zu verschiedenen (Frauen-)Themen ab.

Auch Männer sind willkommen

Für kulinarische Leckerbissen sorgt die türkische Frauengruppe Hanimeli, die internationales, süßes und pikantes Fingerfood anbietet. Türkische Pizza, Nachspeisen und türkischen Mokka gibt es von der Frauengruppe der Hicret Moschee Bobingen. Dieser Erlös wird den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei gespendet. "Der Frauentag wird wieder eine sehr schöne, vielseitige Veranstaltung für Frauen werden, die sich dort treffen und austauschen können", sagt Kulturamtsleiterin Sandra Hartl. Das Angebot richtet sich an Frauen aller Altersgruppen und aller Kulturen. Auch Männer sind am Frauentag gerne willkommen.