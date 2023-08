Bobingen

Bobinger Gewerbeschau: Das Interesse ist groß

Plus Tausende Besucher informierten sich am Wochenende auf der Bobinger Gewerbeausstellung, was die Betriebe aus Bobingen und Umgebung zu bieten haben. Das Angebot war groß und die Aussteller freuten sich über viele interessante Gespräche.

Von Elmar Knöchel

Nach einer Pause von zwölf Jahren öffnete die Boga - die Bobinger Gewerbeausstellung - wieder ihre Türen. Dass eine solche Gelegenheit in Bobingen lange vermisst wurde, zeigten schon am Samstag die Besucherzahlen. Bereits kurz nach Mittag hatten rund 2000 Menschen die Ausstellung besucht. Am Ende der beiden Tage dürften es wohl mehr als 5000 gewesen sein.

Das Interesse der Besucherinnen und Besucher war groß

Die Aussteller zeigten sich sehr zufrieden: "Wir konnten viele interessante Gespräche führen", sagte André Heuck. Er war mit seinem Backbetrieb "Cumpanum" auf der Ausstellung vertreten und, als Pressesprecher des Bobinger Gewerbevereins, auch an der Organisation beteiligt. "Das Herz unseres Betriebes schlägt in Bobingen", so Heuck. Daher sei es für ihn selbstverständlich gewesen, an der Ausstellung teilzunehmen. Dabei gehe es für ihn, wie für viele andere Aussteller auch, nicht nur darum, Kunden zu gewinnen. Man könne sich zeigen und überdies die Möglichkeit nutzen, neue Mitarbeiter anzuwerben. Denn die würden bei nahezu allen Betrieben dringend gebraucht. Trotz des großen Erfolges dachte Heuck darüber nach, in der Zukunft einen anderen Termin für die Boga zu wählen. "Eine Gewerbeausstellung mitten in den Ferien ist vom Termin her nicht ganz ideal."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

