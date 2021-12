Bobinger Grundschüler nehmen eine Weihnachts-CD auf

Plus Was wäre die Weihnachtszeit ohne Musik? Das dachte sich der neu gegründete Schulchor der Laurentiusgrundschule Bobingen und übte fleißig Weihnachtslieder.

Nachdem die Pandemie dann allen Auftritten in der Schule vor den Mitschülern oder Eltern einen Strich durch die Rechnung machte, ließ sich Lehrerin Anna-Lena Schretzmair etwas Besonderes einfallen: "Wir haben uns von der Medienzentrale ein professionelles Mikrofon ausgeliehen und unsere eigene CD aufgenommen", berichtet sie. "Das war schon ganz schön aufregend, aber die Kinder haben das toll gemacht."