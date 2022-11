Bobinger Hallenbad Aquamarin schließt über die Weihnachtsferien

Mit Wasserspaß um die Ecke wird es in den nächsten Ferien nichts: Das Bobinger Aquamarin schließt.

Das Hallenbad in Bobingen wird vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen bleiben. Der Grund für die Schließung ist die Lage der Feiertage an den Wochenenden und der Wunsch der Stadt, Energie einzusparen.

Wie Bäderchef Bernhard Langert erklärte, gebe es die Vereinbarung, dass das Aquamarin am Heiligen Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, genauso wie an Silvester und dem Neujahrstag grundsätzlich geschlossen bleibe. Da sowohl die Weihnachtstage als auch Silvester und Neujahr in diesem Jahr auf das Wochenende fallen, ergebe sich daraus, dass an den Wochenenden komplett geschlossen und nur für die Tage unter der Woche geöffnet wäre. Da in diese Zeit auch die Warmbadetage fielen, würde die Energieeinsparung an den Wochenenden durch das nötige Hochheizen für die folgenden Tage die Energieersparnis komplett auffressen.

Zudem sei das Bad erfahrungsgemäß während der Weihnachtsferien schwächer besucht als in den übrigen Tagen. Daher hat sich der Bobinger Werkausschuss mehrheitlich für die Schließung entschieden. (elkn)

