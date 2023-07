Bobinger Hallenbad: ÖDP wünscht sich eine große Lösung

Kreisverband fordert: Die Kommunen rund um Bobingen sollten sich zusammenschließen, damit in Bobingen ein neues Hallenbad gebaut werden kann.

Der Kreisverband der ÖDP plädiert für eine große Lösung - sollte es zu einem Hallenbad-Neubau in Bobingen kommen. „Wir unterstützen dabei die Auffassung von Königsbrunns Bürgermeister Feigl, dass hier nicht nur an eine abgespeckte Version ‚Hollandbad‘ gedacht werden sollte", heißt es in einer Pressemitteilung.

Es müsse eine größere Lösung gedacht werden - zwar nicht nur beim Bad, sondern auch bei den beteiligten Kommunen. "Wir fordern eine Solidarität der Umlandgemeinden, deren Schülerinnen und Schüler und auch deren Bevölkerung dieses Bad dann überwiegend zugute kommt. Wir sehen hier nicht nur die Gemeinden Wehringen, Großaitingen oder Oberottmarshausen in der Pflicht, sondern auch einige Staudengemeinden. Hier braucht es einen interkommunalen Zusammenschluss nicht nur der Städte Bobingen und Königsbrunn“, sagt die Kreisrätin der ÖDP, Gabi Olbrich-Krakowitzer. Eine große interkommunale Lösung verteile die finanzielle Last auf deutlich mehr Schultern und mache eine Finanzierung und damit Verwirklichung wesentlich einfacher. Ein solcher Neubau sollte zudem zügig beschlossen werden, da die Kapazität dringend gebraucht würde.

Finanzielle Last gemeinsam schultern

Auch die Bewohner der Umlandgemeinden hätten in der Vergangenheit das Bobinger Hallenbad genutzt. Die Kosten des Unterhaltes habe aber Bobingen getragen. Für die ÖDP sei es nicht nur wichtig, dass genügend Kapazität für den Schwimmunterricht zur Verfügung stehe, sondern auch, dass die Bevölkerung genügend Möglichkeit zum Schwimmen habe. Zudem sollte ein Bad auch gut erreichbar sein. Auch für Familien sei ein Hallenbad eine sinnvolle Freizeiteinrichtung. "Wir möchten betonen, dass wir unter einer nicht abgespeckten Version keine weitere Therme verstehen. Aber ein vernünftig großes Schwimmbecken, ein Lehrschwimm-/ Nichtschwimmerbecken, evebtuell mit Rutsche, und ein schönes Kleinkindbecken seien für die Attraktivität unerlässlich."

Forderung an den Freistaat wegen Hallenbad

Das Vorhandensein eines Hallenbades sei ein weicher Standortfaktor, wie auch die Schwimmbadstudie gezeigt hätte. Dies würde die Attraktivität auch der Umlandkommunen steigern. Nach Ansicht der ÖDP wäre es dringend notwendig, dass der Freistaat endlich genügend Geld zur Verfügung stellt, damit Bäder erhalten werden oder, wie im Fall Bobingen, dann auch durch einen Neubau ersetzt werden können. Olbrich-Krakowitzer: „Wir sind froh, dass in absehbarer Zeit wenigstens in Schwabmünchen ein Bad für den Schwimmunterricht zur Verfügung steht und haben dies im Kreistag auch immer unterstützt. Wir sehen den Freistaat selbstverständlich in der Verantwortung, seinen Zuschuss für dieses Bad zu erhöhen und den gestiegenen Baukosten anzupassen.“ (AZ)

