Bobinger Hausfassade mit Farbbeuteln beworfen

Das Motiv ist unklar: Ein Unbekannter warf Farbbeutel auf ein Haus in Bobingen.

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Erlenstraße in Bobingen ein Haus mit Farbbeuteln beworfen. Dabei wurden die Fassade, die Hofeinfahrt und Fensterläden verschmutzt. Derzeit gibt es keine Hinweise für ein Motiv. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.