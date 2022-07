Bobingen

12:15 Uhr

Bobinger Jugendliche engagieren sich für die Gemeinde

Plus Über ein Dutzend Bobinger Realschüler haben in den vergangenen Monaten über 600 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Dafür wurden sie nun bei einem Festakt geehrt.

Von Anja Fischer

Jugendliche, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen - ein Wunsch, den viele Erwachsene aus unserer Gesellschaft haben. In Bobingen wird dieser Wunsch nun schon zum achten Mal Wirklichkeit. Über das Projekt "JiBes - Jugend in Bobingen engagiert sich" haben sich 17 Realschüler in den vergangenen vier Monaten ehrenamtlich engagiert. Einsatzstellen waren die Mittagsbetreuungen der umliegenden Schulen, Sportvereine, Kindergärten und die Stadtbücherei. Ein Dankeschön gab es nun bei einem Festakt in der Realschule Bobingen, musikalisch umrahmt von der Schulband.

