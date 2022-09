Bobinger Kämmerer hat beunruhigende Nachrichten

Plus Der Bobinger Haushalt war schon vor der Energiekrise angespannt. Jetzt warnt der Stadtkämmerer vor explodierenden Kosten.

"Manche Aussichten sind erschreckend", leitete Stadtkämmerer Stefan Thiele die jüngste Sitzung des Finanzausschusses ein. "Wir alle merken in unserem privaten Geldbeutel die steigenden Preise bei Heizung und Strom. Das betrifft auch die Kommunen", sagte er in Richtung der Gremiumsmitglieder. Vor allem die Situation bei den Stromkosten biete dem Bobinger Kassenwart Anlass zur Sorge.