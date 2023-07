Bobingen

Bobinger Kulturpreis geht an zwei echte Macher

Lorenz Schreiber und Gottfried Dörner können vor dem Backhäusle in Burgwalden nur selten in Ruhe sitzen – meist haben die beiden dort zu tun.

Plus Sie haben das Backhäusle in Burgwalden renoviert, jetzt bekommen Gottfried Dörner und Lorenz Schreiber den Kulturpreis. Wofür sie das Preisgeld verwenden.

Es sind zwei echte Urgesteine, an die in diesem Jahr der Kulturpreis der Stadt Bobingen ging. Der Straßberger Gottfried Dörner und der Burgwaldener Lorenz Schreiber zeigten sich überrascht. „Ich war vielleicht sogar ein wenig erschrocken, dass wir für den Kulturpreis ausgewählt wurden, aber ich freue mich, dass die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in Burgwalden geleistet haben, gewürdigt wird“, sagte Gottfried Dörner. Dabei, betonte er, habe er in erster Linie für sich gearbeitet und nicht für die Allgemeinheit oder die Stadt. „Weil es mir selber Spaß macht.“ Ähnlich sieht das Lorenz Schreiber. Ob es Mithilfe bei der Buchkopfquelle, Pflege der Burgwaldener Kirche und der angrenzenden Gartenanlagen – er beschäftigt sich damit, weil ihm diese Dinge wichtig sind.

Ein besonderes Projekt ist das Backhäusle, in dem die Burgwaldener Geschichte aufgearbeitet ist. „Ich bin in Burgwalden geboren und aufgewachsen und habe mich schon immer für die Historie interessiert“, erzählt Schreiber. „Zum 20-jährigen Bestehen der Dorfgemeinschaft habe ich eine umfangreiche Ausstellung konzipiert. Als es an den Abbau ging, fragte ich mich, wohin mit den Plakatwänden.“ Dörner brachte das leerstehende Backhäusle ins Gespräch. Mit Leidenschaft haben die beiden das Gebäude gepachtet, renoviert und die Außenanlagen gestaltet. Fast jeden Sonntagnachmittag sind sie bei schönem Wetter dort und führen Besucher durch das Museum. Sehenswert sind Gegenstände aus dem versunkenen Höchstetter Wasserschloss, Teile einer alten Holzdeichelleitung und ein Modell von Burgwalden um 1602 mit Schloss und Kirche.

