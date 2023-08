Die Bobinger Liebfrauenkirche wurde durch Hagel schwer beschädigt

Schwerer als zunächst gedacht, hat das Unwetter vom Samstag die Liebfrauenkirche beschädigt. Mittlerweile geht man von einer fünfstelligen Schadenshöhe aus.

"Wann in der Liebfrauenkirche wieder Gottesdienste abgehalten werden können, ist derzeit noch unklar", sagte Daniela Terschanski von der Pfarreiengemeinschaft Bobingen. Der massive Hagelschlag hatte am Samstag sämtliche Fenster auf der Südseite des denkmalgeschützten Gotteshauses zum Bersten gebracht. Die kleinteiligen Scheiben wurden mit großer Wucht durchschlagen. Die Glasscherben verteilten sich im ganzen Innenraum der Kirche. Das in der Folge eindringende Wasser durchnässte die hölzernen Bänke und auch die Sitzkissen.

69 Bilder Die Unwetter-Bilanz im Landkreis Augsburg in Bildern Foto: Marvin Englert

Durch das Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr konnte ein noch schlimmerer Schaden erst einmal verhindert werden. Die Fenster wurden schnellstmöglich durch Folien abgedichtet, sodass nicht noch mehr Wasser eindringen konnte. Die Folien sind allerdings nur eine Notlösung, da sie aufgrund des Denkmalschutzes nur provisorisch befestigt werden können. Momentan sucht man deshalb nach einer besseren Lösung zur Abdichtung der Fenster.

Es gibt nur wenige Reparaturbetriebe für derartige Fenster

Eine Reparatur könne erst nach einer Begutachtung durch das Landesamt für Denkmalschutz erfolgen. Denn alle Reparaturen an denkmalgeschützten Gebäuden dürften nur nach Absprache mit dem Denkmalschutz erfolgen. Eine zusätzliche Schwierigkeit könnte darstellen, dass es nur noch wenige Betriebe in Bayern gebe, die solche Reparaturen überhaupt durchführen könnten, so Terschanski. Und die Bobinger Kirche ist momentan nur eine von vielen, die bei dem schweren Unwetter beschädigt worden sind. Daher sei im Moment noch nicht abzuschätzen, wann in der Kirche im Süden Bobingens die Gottesdienste wieder aufgenommen werden können. Der Schaden wird im Moment auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, da nicht nur die Scheiben betroffen sind. Auch die Metallrahmen der kleinteiligen Glaseinsätze wurden beschädigt. Genauso wie die Verankerungen, die die Fensterrahmen im Mauerwerk halten.

Die Bobinger Liebfrauenkirche wurde im Jahr 1751 neu gebaut und eingeweiht. Sie gilt als Sehenswürdigkeit unter den Rokokokirchen Schwabens. Eine Besonderheit stellen dabei die zahlreichen Votivtafeln im Inneren der Kirche dar. Die ältesten der Tafeln stammen aus dem Zeitraum zwischen 1691 und 1711. Weitere verteilen sich auf die späteren Jahre. Mit diesen Tafeln bedankten sich Bobinger Bürgerinnen und Bürger für Hilfe bei Unfällen, Feuersbrünsten und kranken Tieren. Zum Teil sind noch die Namen der Familien, die die Tafel gespendet hatten, zu erkennen.

