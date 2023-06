Bobinger Musiker spielen Superman und Star-Wars-Helden in die Singoldhalle

Das Sinfonische Blasorchester des Bobinger Musikvereins wagte sich an Filmmusik von John Williams. Warum der letzte Titel beim Konzert in der Singoldhalle einem Paukenschlag glich.

Dass das Sinfonische Blasorchester des Bobinger Musikvereins epische Musik auf die Bühne bringen kann, ist in Bobingen spätestens seit dem großen Erfolg im vergangenen Jahr bekannt. Nun wagten sich die Musiker unter dem Dirigenten Franz Bader an die Musik von John Williams. Orchestermitglied Peter Rottenegger wusste schon vor dem Konzert: "Das ist eines der anspruchsvollsten Konzerte, die wir je präsentiert haben." Denn die Musik von John Williams sei nicht nur wunderschön, sondern auch sehr fordernd. Gerade für ein Blasorchester. Es brauche viel Kraft, um das notwendige Volumen zu erreichen.

Davon war allerdings während des Konzerts kaum etwas zu spüren. Mit spielerischer Leichtigkeit führte der musikalische Leiter Franz Bader das Orchester durch die schwierigsten Passagen. In der ersten Hälfte der Darbietung wurden die etwas weicheren und besinnlicheren Töne angeschlagen. Mit der "Hymn to the Fallen" aus "Der Soldat James Ryan" oder dem Soundtrack aus "Schindlers Liste" wurden die nachdenklicheren Werke von John Williams gespielt. Den Abschluss bildeten "Seven Years in Tibet" und das weltbekannte "Harry Potter"-Thema.

Nach der Pause wurde es fantastisch

Nach der Pause wechselte das Orchester in die epische und bombastische Abteilung. Gleich zu Beginn ließen die Musiker "Superman" imaginär durch die Halle schweben. "Supermans March" brachte den Umhangträger fast körperlich in die Halle. Bei "Jurassic Park" erwachten Steven Spielbergs Dinosaurierherden vor dem geistigen Auge der über 400 Zuhörerinnen und Zuhörer. Einer der Höhepunkte war die Darbietung des Soundtracks aus "Star Wars". Insgesamt rund 16 Minuten lang spielte sich das fantastisch aufgelegte Orchester durch die legendären Klänge, die sich John Williams in jahrelanger Arbeit für die Weltraumritter-Saga hat einfallen lassen. Überschwänglicher Applaus war die Folge.

Moderiert wurde der Abend von Luisa Paulin, Schauspielerin am Theater in Augsburg, die viele Anekdoten zu John Williams und den Regisseuren, die mit ihm zusammenarbeiteten, zu erzählen wusste. So waren es letztlich sehr kurzweilige und musikalisch genussvolle zwei Stunden in der nahezu ausverkauften Singoldhalle. Zum Thema "Filmmusik" passte übrigens auch das in der Pause angebotene Popcorn hervorragend. Das Beste aber kommt bekanntermaßen zum Schluss. So war es auch an diesem Abend. Franz Bader und sein Orchester hatten sich das Highlight wirklich bis zur Zugabe aufgehoben. Mit "Cantina Band" aus Star Wars zeigte das Orchester, was an Potential in ihm steckt. Für Fans der Star-Wars-Saga hat dieser Titel Kultstatus. Und das Ensemble brachte den eigentümlichen und beschwingten Sound perfekt zur Geltung. Im Stehen wurde das Stück zu Ende gespielt. Ein begeisternder Abend ging mit einem absoluten Paukenschlag zu Ende.

