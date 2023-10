Bobinger Musikschule: Einbrecher scheitert

Ein Schaden von rund 500 Euro entstand an der Bobinger Musikschule. Ein Unbekannter wollte dort eine Türe aufhebeln.

Zwischen 27. September und 4. Oktober versuchte ein Unbekannter in die Musikschule Bobingen in der Hochstraße einzubrechen. Verwendet wurde laut Polizei ein Hebelwerkzeug. An einer Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 an die Polizei Bobingen zu wenden. (AZ)