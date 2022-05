Bobinger Nachwuchsmusiker gehen mit dem Kleinen Prinzen auf die Reise

Die Jugendkapelle spielt für das Märchenfestival in der Singoldhalle. Was die Geschichte von Antoine des Saint-Exupéry heute bedeutet.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Kleinen Prinzen, der seinen Planeten und seine Rose verlässt, um andere Planeten kennenzulernen? Der einen Fuchs zähmt und sich zum Freund macht? Und der Zeit seines Lebens für das verantwortlich ist, was er sich vertraut gemacht hat? Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ist ein wunderbares Märchen – nicht nur für Kinder. Die Jugendkapelle Bobingen bringt dieses Märchen im Rahmen des Lech-Wertach-Märchenfestivals am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr auf die Bühne der Singoldhalle. Etwa 30 junge Musiker im Alter von 13 bis 21 Jahren sind daran beteiligt.

Zur Musik gibt es einen erzählenden Text

Bernd Müller wird den erzählenden Text zur Musik der Jugendkapelle lesen. "Den Kleinen Prinzen kenne ich schon sehr lange, den musste ich in der Schule im Französisch-Unterricht im Original lesen", sagt er. Eigentlich sei das Märchen heute so aktuell wie zu seiner Entstehungszeit. Die Oberflächlichkeit der Gesellschaft, in der jeder nur an sich selbst denkt - viel gehe verloren. Da sei es wichtig, immer wieder zu versuchen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen und damit ein kleines bisschen besser zu machen.

Schon vor Weihnachten bekam Müller den Text, den er sich "nicht so umfangreich" vorgestellt hätte. "Aber es kommt alles in dem Stück vor, was im Buch auch drin ist", sagt er. Der Kleine Prinz sei eine wunderbare Geschichte, ohne moralischen Zeigefinger. Sie lade ein zum Nachdenken und Reflektieren über die eigentlichen Werte wie Liebe und Freundschaft.

Andreas Fritsch, Vorsitzender der Stadtkapelle Bobingen, berichtet, wie es zu der Aufführung kam. "Das Bobinger Kulturamt hat uns gefragt, ob wir beim Märchenfestival nicht auch etwas machen wollen", sagt er. So sei man nach einer passenden Geschichte auf die Suche gegangen und habe in einem Musikverlag die Vertonung vom Kleinen Prinzen gefunden. "Es hat einen guten Rahmen, ist spielbar für eine Jugendkapelle und passt zu unserem Leistungsniveau. Das wird eine wunderbare Aufführung", so Fritsch.

Für Kinder und Erwachsene

Das musikalische Märchen dauert etwa eine Stunde. Damit Kinder und Erwachsene nicht nur etwas zu hören bekommen, werden die Bilder aus dem Buch auf der großen Leinwand zu sehen sein. Die Jugendkapelle tritt dabei einzeln wie auch als Hintergrundmusik zum Erzähler in Erscheinung, musikalischer Leiter ist Milos Glückmann. Der Eintritt zur Aufführung ist frei, die Jugendkapelle freut sich über eine kleine Spende.